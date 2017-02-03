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Джордж Клуни получит почётный «Сезар»

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3 февраля 2017
Американский продюсер, актёр и режиссёр Джордж Клуни удостоится почётной французской премии «Сезар» за выдающийся вклад в кинематограф.

Джордж Клуни получит почётный «Сезар»

«Самый харизматичный актер своего поколения, Джордж Клуни воплощает то очарование, которым обладают звёзды большого кино. Его шарм, чувство юмора, индивидуальность и привлекательность навсегда останутся в центре нашего внимания», - говорится в заявлении французской Академии искусств и технологий.

Премия «Сезар» присуждается французским или совместным фильмам по итогам предшествующего награждению года и насчитывает порядка 30 номинаций: лучший режиссёр, лучший фильм, сценарий, лучшие женская и мужская роли, роли второго плана, музыка к фильму, операторская работа и так далее. Кроме того, присуждается почётная премия «Сезар» за выдающиеся заслуги в мировом кинематографе.

В этом году среди номинантов французской премии оказались «Божественные», «В постели с Викторией», «В тихом омуте», «Иллюзия любви», «Непорочные», «Она» и «Франц». Лидерами по числу номинаций стали фильмы «Она» Пола Верховена и «Франц» Франсуа Озона - каждая из них представлена в 11 категориях. Ещё одним фаворитом премии стала язвительная комедия Брюно Дюмона «В тихом омуте» – у неё 9 номинаций. 42-я церемония вручения пройдёт в Париже 24 февраля в концертном зале «Плейель».
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Джордж Клуни получит почётный «Сезар» фотографии
Джордж Клуни получит почётный «Сезар» фотографии
Джордж Клуни получит почётный «Сезар» фотографии
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