Джордж Клуни получит почётный «Сезар»

Американский продюсер, актёр и режиссёр Джордж Клуни
удостоится почётной французской премии «Сезар» за выдающийся вклад в кинематограф.
«Самый харизматичный актер своего поколения, Джордж Клуни воплощает то очарование, которым обладают звёзды большого кино. Его шарм, чувство юмора, индивидуальность и привлекательность навсегда останутся в центре нашего внимания»,
- говорится в заявлении французской Академии искусств и технологий.
Премия «Сезар» присуждается французским или совместным фильмам по итогам предшествующего награждению года и насчитывает порядка 30 номинаций: лучший режиссёр, лучший фильм, сценарий, лучшие женская и мужская роли, роли второго плана, музыка к фильму, операторская работа и так далее. Кроме того, присуждается почётная премия «Сезар» за выдающиеся заслуги в мировом кинематографе.
В этом году среди номинантов французской премии оказались «Божественные»
, «В постели с Викторией»
, «В тихом омуте»
, «Иллюзия любви»
, «Непорочные»
, «Она»
и «Франц»
. Лидерами по числу номинаций стали фильмы «Она» Пола Верховена
и «Франц» Франсуа Озона
- каждая из них представлена в 11 категориях. Ещё одним фаворитом премии стала язвительная комедия Брюно Дюмона
«В тихом омуте» – у неё 9 номинаций. 42-я церемония вручения пройдёт в Париже 24 февраля
в концертном зале «Плейель».
обсуждение >>