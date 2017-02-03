Jumpman Ивана И. Твердовского взял главный приз на Роттердамском кинорынке

ревью

«Мы играем с огнем»: Анджелина Джоли написала эссе о миграционной политике Трампа

Началась работа над фильмом о Джоне Ленноне и Йоко Оно

Милла Йовович и Пол Андерсон привезут в Москву «Обитель зла»

Российский сатирик попадёт в Белый дом в фильме «Однажды в Америке, или...»

Леонид Бичевин: «У наших людей отличное чувство юмора. И от этого иногда становится страшно»

«50 оттенков серого»: Я луплю тебя до слез

Интервью

Агата Муцениеце: «Я вообще очень жду, когда же мне пригодится мое знание китайского языка в актерской профессии»

Исполнительница главной роли в сериале «Гражданский брак» о жизни в общежитии, соперничестве с Павлом Прилучным и изучении китайского языка.