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Jumpman Ивана И. Твердовского взял главный приз на Роттердамском кинорынке

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Новости кино >>
3 февраля 2017
Новый проект режиссёра Ивана И. Твердовского Jumpman получил главный приз фонда «Евримаж» и 20 тысяч евро на 34-м рынке копродукции CineMart, который ежегодно проводится в рамках Международного кинофестиваля в Роттердаме.

Jumpman Ивана И. Твердовского взял главный приз на Роттердамском кинорынке

Твердовский выступает в роли режиссёра и сценариста на новом проекте. Jumpman расскажет о юноше, обладающем сверхспособностями. Российское название будущей ленты – «Подброс», хотя создатели не исключают, что позже оно изменится. Сейчас проект находится на стадии подготовки. Съёмки планируется начать этим летом.

Продюсер фильма Наталья Мокрицкая: «Этот престижный приз практически является гарантией поддержки европейскими кинофондами нашей картины. Мы рады, что наш проект о современных проблемах российской жизни вызывает живой интерес в Европе. Уже через неделю Jumpman будет участвовать на не менее важном рынке проектов в рамках Берлинале».

Фильмы Ивана И. Твердовского «Класс коррекции» и «Зоология» уже были отмечены многочисленными призами на международных и российских кинофестивалях. Фонд «Евримаж» вручает приз на развитие проектов совместного производства европейских стран уже семь лет. Проект Jumpman, как и предыдущие фильмы Твердовского, станет копродукцией с Францией и Германией.
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ЗоологияКласс коррекции

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Jumpman Ивана И. Твердовского взял главный приз на Роттердамском кинорынке фотографии
Jumpman Ивана И. Твердовского взял главный приз на Роттердамском кинорынке фотографии
Jumpman Ивана И. Твердовского взял главный приз на Роттердамском кинорынке фотографии
Jumpman Ивана И. Твердовского взял главный приз на Роттердамском кинорынке фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Андрей Першиннн   3.02.2017 - 14:49
Фуфуфу. Этот Твердовский - ужасный бездарь, и фильмы его смотреть невозможно. Опростоволосилось жюри читать далее>>
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