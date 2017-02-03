Jumpman Ивана И. Твердовского взял главный приз на Роттердамском кинорынке

Новый проект режиссёра Ивана И. Твердовского Jumpman
получил главный приз фонда «Евримаж» и 20 тысяч евро на 34-м рынке копродукции CineMart, который ежегодно проводится в рамках Международного кинофестиваля в Роттердаме.
Твердовский
выступает в роли режиссёра и сценариста на новом проекте. Jumpman расскажет о юноше, обладающем сверхспособностями. Российское название будущей ленты – «Подброс», хотя создатели не исключают, что позже оно изменится. Сейчас проект находится на стадии подготовки. Съёмки планируется начать этим летом.
Продюсер фильма Наталья Мокрицкая
: «Этот престижный приз практически является гарантией поддержки европейскими кинофондами нашей картины. Мы рады, что наш проект о современных проблемах российской жизни вызывает живой интерес в Европе. Уже через неделю Jumpman будет участвовать на не менее важном рынке проектов в рамках Берлинале».
Фильмы Ивана И. Твердовского «Класс коррекции»
и «Зоология»
уже были отмечены многочисленными призами на международных и российских кинофестивалях. Фонд «Евримаж» вручает приз на развитие проектов совместного производства европейских стран уже семь лет. Проект Jumpman, как и предыдущие фильмы Твердовского
, станет копродукцией с Францией и Германией.
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