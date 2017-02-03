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Киану Ривз попробует выжить в «Сибири»

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Новости кино >>
3 февраля 2017
Американский актёр Киану Ривз исполнит главную роль в романтическом триллере Мэттью Росса «Сибирь». Об этом пишет Variety. Студия IM Global привезёт фильм на Европейский кинорынок, который пройдёт в рамках Берлинского кинофестиваля.

Киану Ривз попробует выжить в «Сибири»

В центре сюжета – сделка американца, попытавшегося продать голубые бриллианты сомнительного происхождения покупателям в России. Сделка срывается, а герой Ривза влюбляется в хозяйку кафе маленького сибирского городка. Американцу придётся выжить в полном коварства мире торговли бриллиантами, выбраться из которого не так уж и просто.

Съёмки должны начаться в этом году. Режиссёрское кресло займёт Мэттью Росс, дебютный полнометражный фильм которого «Фрэнк и Лола» вышел в 2016 году. Сценарий «Сибири» написал Скотт Смит, известный как автор романа «Простой план». В 1998 году его экранизация претендовала на «Оскар» за лучший сценарий.

Дата выхода «Сибири» пока неизвестна. В скором времени в российский прокат выйдет боевик «Джон Уик 2» с Киану Ривзом в главной роли. Премьера сиквела популярного фильма о неприкаянном наёмном убийце состоится 9 февраля.
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Киану Ривз попробует выжить в «Сибири» фотографии
Киану Ривз попробует выжить в «Сибири» фотографии
Киану Ривз попробует выжить в «Сибири» фотографии
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№ 1
Андрей Першиннн   3.02.2017 - 14:10
В России Киану станет еще грустнее. Испеките есу пирожок читать далее>>
Всего сообщений: 1
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