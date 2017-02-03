Киану Ривз попробует выжить в «Сибири»

Американский актёр Киану Ривз
исполнит главную роль в романтическом триллере Мэттью Росса «Сибирь»
. Об этом пишет Variety. Студия IM Global привезёт фильм на Европейский кинорынок, который пройдёт в рамках Берлинского кинофестиваля.
В центре сюжета – сделка американца, попытавшегося продать голубые бриллианты сомнительного происхождения покупателям в России. Сделка срывается, а герой Ривза
влюбляется в хозяйку кафе маленького сибирского городка. Американцу придётся выжить в полном коварства мире торговли бриллиантами, выбраться из которого не так уж и просто.
Съёмки должны начаться в этом году. Режиссёрское кресло займёт Мэттью Росс
, дебютный полнометражный фильм которого «Фрэнк и Лола»
вышел в 2016 году. Сценарий «Сибири»
написал Скотт Смит
, известный как автор романа «Простой план»
. В 1998 году его экранизация претендовала на «Оскар» за лучший сценарий.
Дата выхода «Сибири» пока неизвестна. В скором времени в российский прокат выйдет боевик «Джон Уик 2»
с Киану Ривзом
в главной роли. Премьера сиквела популярного фильма о неприкаянном наёмном убийце состоится 9 февраля
.
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