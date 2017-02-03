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Михаил Задорнов сыграет Дональда Трампа

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Новости кино >>
3 февраля 2017
Проходящий лечение сатирик Михаил Задорнов сразу после реабилитации приступит к съёмкам фильма «Однажды в Америке, или...», сценарий к которому написал он сам.

Михаил Задорнов сыграет Дональда Трампа

Артист исполнит роль Дональда Трампа. Как рассказал изданию StarHit друг Задорнова Максим Забелин, летом актёр сможет приступить к работе над картиной.

Максим Забелин: «Фильм должен получиться семейным и без лишней пошлости. Тем более что Задорнов вычитывал весь сценарий перед зрителем. Собирал в Театре на Таганке аудиторию: куски, где люди смеялись, обводил, а нет — нещадно вычёркивал».

О намерении сатирика снять политическую комедию стало известно в августе 2016 года на защите кинозаявок в Министерстве культуры РФ. Главным героем картины станет принц Макбукк, к которому после смерти отца переходит власть в маленькой вымышленной стране. После обнаружения нефти в недрах доселе никому не известного государства, США начинают активно интересоваться соблюдением прав человека в этой республике. Роль президента Соединённых Штатов исполнит Михаил Задорнов.
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Михаил ЗадорновДональд Трамп

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Михаил Задорнов сыграет Дональда Трампа фотографии
Михаил Задорнов сыграет Дональда Трампа фотографии
Михаил Задорнов сыграет Дональда Трампа фотографии
Михаил Задорнов сыграет Дональда Трампа фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Фома Неверов-Аквинский   3.02.2017 - 19:03
Этот ''сатирик'' чего только из себя не корчил за последние 30 с гаком лет . Дай бог новому президенту США пережить всех этих карликов-уродцев . :-) читать далее>>
№ 1
Сергей Сергеевич Дядя (Соликамск)   3.02.2017 - 15:43
Дай бог Михаилу Николаевичу поправиться. Интересно будет взглянуть на него в роли Трампа. читать далее>>
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