Михаил Задорнов сыграет Дональда Трампа

Проходящий лечение сатирик Михаил Задорнов
сразу после реабилитации приступит к съёмкам фильма «Однажды в Америке, или...»
, сценарий к которому написал он сам.
Артист исполнит роль Дональда Трампа
. Как рассказал изданию StarHit друг Задорнова Максим Забелин
, летом актёр сможет приступить к работе над картиной.
Максим Забелин: «Фильм должен получиться семейным и без лишней пошлости. Тем более что Задорнов вычитывал весь сценарий перед зрителем. Собирал в Театре на Таганке аудиторию: куски, где люди смеялись, обводил, а нет — нещадно вычёркивал»
.
О намерении сатирика снять политическую комедию стало известно в августе 2016 года на защите кинозаявок в Министерстве культуры РФ. Главным героем картины станет принц Макбукк, к которому после смерти отца переходит власть в маленькой вымышленной стране. После обнаружения нефти в недрах доселе никому не известного государства, США начинают активно интересоваться соблюдением прав человека в этой республике. Роль президента Соединённых Штатов исполнит Михаил Задорнов.
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