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Милла Йовович и Пол Андерсон привезут в Москву «Обитель зла»

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Новости кино >>
3 февраля 2017
Актриса Милла Йовович и режиссёр Пол Андерсон представят в Москве новый фильм «Обитель зла: Последняя глава» 14 февраля.

Милла Йовович и Пол Андерсон привезут в Москву «Обитель зла»

Действие шестой части «Обители зла» начинается с того, чем завершилась предыдущая лента серии. После предательства Вескера (Шон Робертс), человечество стало ещё на шаг ближе к вымиранию. Последней надеждой гибнущего мира остаётся Элис (Милла Йовович). Ей предстоит вернуться туда, где всё началось – город Раккун-Сити, где корпорация «Амбрелла» готовится нанести финальный удар по выжившим.

«Обитель зла: Последняя глава», по словам режиссёра, должна стать последней частью франшизы. После окончания работы над картиной «Помпеи» осенью 2013 года Пол Андерсон намеревался приступить к съёмкам «Обители зла», однако из-за беременности Миллы Йовович их пришлось перенести на лето 2015 года.

Премьера фантастического боевика в России состоится 16 февраля.
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Милла Йовович и Пол Андерсон привезут в Москву «Обитель зла» фотографии
Милла Йовович и Пол Андерсон привезут в Москву «Обитель зла» фотографии
Милла Йовович и Пол Андерсон привезут в Москву «Обитель зла» фотографии
Милла Йовович и Пол Андерсон привезут в Москву «Обитель зла» фотографии
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