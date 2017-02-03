Милла Йовович и Пол Андерсон привезут в Москву «Обитель зла»

Актриса Милла Йовович
и режиссёр Пол Андерсон
представят в Москве новый фильм «Обитель зла: Последняя глава» 14 февраля
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Действие шестой части «Обители зла»
начинается с того, чем завершилась предыдущая лента серии. После предательства Вескера (Шон Робертс
), человечество стало ещё на шаг ближе к вымиранию. Последней надеждой гибнущего мира остаётся Элис (Милла Йовович). Ей предстоит вернуться туда, где всё началось – город Раккун-Сити, где корпорация «Амбрелла» готовится нанести финальный удар по выжившим.
«Обитель зла: Последняя глава», по словам режиссёра, должна стать последней частью франшизы. После окончания работы над картиной «Помпеи»
осенью 2013 года Пол Андерсон намеревался приступить к съёмкам «Обители зла», однако из-за беременности Миллы Йовович
их пришлось перенести на лето 2015 года.
Премьера фантастического боевика в России состоится 16 февраля
.
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