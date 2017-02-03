Началась работа над фильмом о Джоне Ленноне и Йоко Оно

Как сообщает THR, продюсер Майкл Де Лука
вместе с Йоко Оно
работают над лентой, пока не имеющей названия, которая будет посвящена отношениям японской художницы и музыканта Джона Леннона
, а также их антивоенной деятельности.
Сценарий фильма напишет Энтони МакКартен
(«Вселенная Стивена Хокинга»
), который также займётся продвижением картины наряду с Йоко Оно, Де Лукой и продюсером «Ночи страха» Джошем Братманом
.
Майкл Де Лука: «История сфокусируется на цельных и актуальных темах любви, мужества и активизма в США, чтобы вдохновить современную молодёжь отстаивать свои права и иметь чёткое представление о мире, в котором они хотят жить».
Де Лука известен как продюсер картин «Капитан Филлипс»
, «Человек, который изменил всё»
и «Социальная сеть»
.
МакКартен также является автором сценария к биографическому фильму о Уинстоне Черчилле с Гэри Олдманом «Тяжёлое время»
, мировая премьера которого намечена на ноябрь 2017 года.
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