Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Началась работа над фильмом о Джоне Ленноне и Йоко Оно

3 февраля
2017 год
февраль 2017
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости кино >>
3 февраля 2017
Как сообщает THR, продюсер Майкл Де Лука вместе с Йоко Оно работают над лентой, пока не имеющей названия, которая будет посвящена отношениям японской художницы и музыканта Джона Леннона, а также их антивоенной деятельности.

Началась работа над фильмом о Джоне Ленноне и Йоко Оно

Сценарий фильма напишет Энтони МакКартен («Вселенная Стивена Хокинга»), который также займётся продвижением картины наряду с Йоко Оно, Де Лукой и продюсером «Ночи страха» Джошем Братманом.

Майкл Де Лука: «История сфокусируется на цельных и актуальных темах любви, мужества и активизма в США, чтобы вдохновить современную молодёжь отстаивать свои права и иметь чёткое представление о мире, в котором они хотят жить».

Де Лука известен как продюсер картин «Капитан Филлипс», «Человек, который изменил всё» и «Социальная сеть».

МакКартен также является автором сценария к биографическому фильму о Уинстоне Черчилле с Гэри Олдманом «Тяжёлое время», мировая премьера которого намечена на ноябрь 2017 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Сериал про The Beatles
персоны
Джон ЛеннонЭнтони МакКартен

фотографии >>
Началась работа над фильмом о Джоне Ленноне и Йоко Оно фотографии
Началась работа над фильмом о Джоне Ленноне и Йоко Оно фотографии
Началась работа над фильмом о Джоне Ленноне и Йоко Оно фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Зоя Булгакова
3 февраля ушла из жизни актриса Зоя Булгакова.
Роберт Сафин
1 февраля ушёл из жизни актёр Роберт Сафин.
Тимергали Зиннуров
1 февраля ушёл из жизни актёр Тимергали Зиннуров.
Яан Руус
30 января ушел из жизни Яан Руус.
Александр Тиханович
28 января ушёл из жизни певец Александр Тиханович.

День рождения >>

Вера Брежнева
Анатолий Вербицкий
Юрий Внуков
Алла Ковнир
Александр Кудинов
Сергей Плотников
Марина Трегубович
Алексей Филимонов
Андрей Чернышов
Мишель Грин
Блайт Дэннер
Франсуаза Кристоф
Натан Лейн
Стивен МакХатти
Маурицио Микели
Айла Фишер
все родившиеся 3 февраля >>

Афиша кино >>

Огни большой деревни
комедия
Россия, 2016
Автобан
боевик, триллер
Великобритания, Германия, 2016
Идеальные незнакомцы
драма, комедия
Италия, 2016
Звонки
драма, фильм ужасов
США, 2016
Отпетые напарники
боевик, комедия
Гонконг, Китай, США, 2016
Коммивояжёр
драма, экранизация
Иран, Франция, 2016
Космос между нами
мелодрама, научная фантастика, приключения
США, 2016
Сафари
фильм о животных
Австрия, 2016
Суперстюард
комедия
США, 2015
Трансформация
научная фантастика, триллер
Канада, США, 2016
Голос монстра
драма, фэнтези
Испания, США, 2016
Пазманский дьявол
биография, драма, спортивный фильм
США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью