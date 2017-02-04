Не стало Георгия Тараторкина

Сегодня на 73-м году жизни скончался популярный советский и российский актёр театра и кино Георгий Тараторкин
.
Печальная новость появилась на сайте театра имени Моссовета
: «Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин».
Георгий Тараторкин родился 11 января 1945
года в Ленинграде. В 1966 году окончил драматическую студию при Ленинградском государственном ТЮЗе
. С 1966-го служил в этом театре, а в 1974-м перешёл в московский театр имени Моссовета. Он был секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска».
В кино дебютировал в 1967 году, снявшись в картинах «Незабываемое»
и «Софья Перовская»
. На его счету роли более чем в 30
фильмах, среди них «Преступление и наказание»
, где он сыграл Родиона Раскольникова, «Чисто английское убийство»
, «Богач, бедняк»
, «Умирать не страшно»
, «Дела сердечные»
, «Нам не дано предугадать...»
, «Маленькие трагедии»
, «Дюба-дюба»
, «24 часа»
и другие. Актёр удостоен государственной премии РФ и премии правительства РФ.
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