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Не стало Георгия Тараторкина

4 февраля
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Новости кино >>
4 февраля 2017
Сегодня на 73-м году жизни скончался популярный советский и российский актёр театра и кино Георгий Тараторкин.

В роли Раскольникова в фильме «Преступление и наказание»

Печальная новость появилась на сайте театра имени Моссовета: «Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин».

Георгий Тараторкин родился 11 января 1945 года в Ленинграде. В 1966 году окончил драматическую студию при Ленинградском государственном ТЮЗе. С 1966-го служил в этом театре, а в 1974-м перешёл в московский театр имени Моссовета. Он был секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска».

В кино дебютировал в 1967 году, снявшись в картинах «Незабываемое» и «Софья Перовская». На его счету роли более чем в 30 фильмах, среди них «Преступление и наказание», где он сыграл Родиона Раскольникова, «Чисто английское убийство», «Богач, бедняк», «Умирать не страшно», «Дела сердечные», «Нам не дано предугадать...», «Маленькие трагедии», «Дюба-дюба», «24 часа» и другие. Актёр удостоен государственной премии РФ и премии правительства РФ.
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фотографии >>
Не стало Георгия Тараторкина фотографии
В роли Раскольникова в фильме «Преступление и наказание»
В фильме «Маленькие трагедии»
Не стало Георгия Тараторкина фотографии
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обсуждение >>
№ 5
ол55 (Люберцы Московская область)   4.02.2017 - 20:39
Жалко, когда умирает выдающиеся человек. ЧЕЛОВЕК, с Большой буквы. Соболезнование родным и близким этого великого актёра. Вечная ему память.... читать далее>>
№ 4
Nebratya   4.02.2017 - 19:03
Когда из жизни уходит выдающийся человек, так много сделавший для нашего кино, театра и культуры в целом, очень сложно найти слова, выражающие всю боль потери. Наверное, это покажется глупостью, но для... читать далее>>
№ 3
Zoisha   4.02.2017 - 18:25
Вечная память! читать далее>>
№ 2
Всеволод Подтяжкин   4.02.2017 - 16:52
Светлая память, покойся с миром! Навсегда в наших сердцах. читать далее>>
№ 1
Mimi   4.02.2017 - 14:52
Моя нерусскоговорящяя дочка, которая прочитала "Преступление и наказание" на английском, сказала после того как увудела Тараторкина в фильме: "Я его (Раскольникова) себе таким и предствляла."... читать далее>>
Всего сообщений: 5
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