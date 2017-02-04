Не стало Георгия Тараторкина

ревью

На 73-ем году жизни скончался популярный советский и российский актёр театра и кино.

Тара Рид вновь испытает на себе силу «Акульего торнадо»

В сети появились новые кадры из кинокомикса «Стражи галактики 2».

Леонид Бичевин: «У наших людей отличное чувство юмора. И от этого иногда становится страшно»

«50 оттенков серого»: Я луплю тебя до слез

Интервью

Агата Муцениеце: «Я вообще очень жду, когда же мне пригодится мое знание китайского языка в актерской профессии»

Исполнительница главной роли в сериале «Гражданский брак» о жизни в общежитии, соперничестве с Павлом Прилучным и изучении китайского языка.