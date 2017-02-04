Корин Харди испугает «Монахиней»

Создатель хоррора «Из тьмы» Корин Харди
, которому также прочат постановку нового «Ворона»
, назначен режиссёром «Монахини»
- спин-оффа «Заклятия 2» Джеймса Вана
.
Лента будет посвящена демонической монахине, пугавшей во втором «Заклятии»
главную героиню в исполнении Веры Фармигы
.
Авторами сюжета числятся Гари Доберман
и Джеймс Ван
. Последний также выступит в качестве продюсера вместе с Питером Сэфраном
.
«Монахиня»
станет третьим спин-оффом популярной хоррор-серии после «Проклятия Аннабель»
и «Проклятия Аннабель 2» Дэвида Ф. Сандберга
, намеченного на 10 августа
. Релиз фильма, скорее всего, следует ожидать не раньше следующего года.
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