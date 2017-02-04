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Корин Харди испугает «Монахиней»

4 февраля
2017 год
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Новости кино >>
4 февраля 2017
Создатель хоррора «Из тьмы» Корин Харди, которому также прочат постановку нового «Ворона», назначен режиссёром «Монахини» - спин-оффа «Заклятия 2» Джеймса Вана.

Корин Харди испугает «Монахиней»

Лента будет посвящена демонической монахине, пугавшей во втором «Заклятии» главную героиню в исполнении Веры Фармигы.

Авторами сюжета числятся Гари Доберман и Джеймс Ван. Последний также выступит в качестве продюсера вместе с Питером Сэфраном.

«Монахиня» станет третьим спин-оффом популярной хоррор-серии после «Проклятия Аннабель» и «Проклятия Аннабель 2» Дэвида Ф. Сандберга, намеченного на 10 августа. Релиз фильма, скорее всего, следует ожидать не раньше следующего года.
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