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Питер Квилл познакомится с отцом

4 февраля
2017 год

Новости кино >>
4 февраля 2017
В сети появились новые кадры из кинокомикса Джеймса Ганна «Стражи галактики 2».

Питер Квилл познакомится с отцом

Во второй части популярной фантастической ленты зрителям раскроют тайну истинного происхождения Питера Квилла. Старые враги станут новыми союзниками, на помощь Стражам также придут полюбившиеся персонажи из классических комиксов.

В картине заняты Крис Прэтт, Вин Дизель, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Майкл Рукер, Брэдли Купер, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Элизабет Дебики, Крис Салливан, Стивен Блэкхарт, Сильвестр Сталлоне и Курт Расселл, который предстанет в образе живой планеты Эго – отца Питера Квилла.

На российских экранах вторую часть «Стражей галактики» следует ожидать 4 мая.
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Питер Квилл познакомится с отцом фотографии
Питер Квилл познакомится с отцом фотографии
Питер Квилл познакомится с отцом фотографии
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