Питер Квилл познакомится с отцом

В сети появились новые кадры из кинокомикса Джеймса Ганна «Стражи галактики 2»
.
Во второй части популярной фантастической ленты зрителям раскроют тайну истинного происхождения Питера Квилла. Старые враги станут новыми союзниками, на помощь Стражам также придут полюбившиеся персонажи из классических комиксов.
В картине заняты Крис Прэтт
, Вин Дизель
, Зои Салдана
, Дэйв Батиста
, Майкл Рукер
, Брэдли Купер
, Карен Гиллан
, Пом Клементьефф
, Элизабет Дебики
, Крис Салливан
, Стивен Блэкхарт
, Сильвестр Сталлоне
и Курт Расселл
, который предстанет в образе живой планеты Эго – отца Питера Квилла.
На российских экранах вторую часть «Стражей галактики» следует ожидать 4 мая
.
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