Тара Рид вновь испытает на себе силу «Акульего торнадо»

Канал SyFy и студия Asylum приступили к съёмкам пятой части известного трэш-хоррора «Акулий торнадо»
, получившей подзаголовок «Земля 0»
.
По сюжету большая часть Америки лежит в руинах, а оставшаяся готовится к наступлению глобального акульего торнадо. От напасти страдают жители практически всех уголков Земли, и Фин со своей семьей готов положить конец чудовищному стихийного бедствию.
Главные роли вновь достались звёздам серии Яну Зирингу
и Таре Рид
. В картине также сыграет Кэсси Скербо
, памятная по первому «Акульему торнадо»
.
В режиссёрском кресле - незаменимый Энтони С. Ферранте
, а сценарий написал Скотти Маллен
.
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