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Тара Рид вновь испытает на себе силу «Акульего торнадо»

4 февраля
2017 год
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4 февраля 2017
Канал SyFy и студия Asylum приступили к съёмкам пятой части известного трэш-хоррора «Акулий торнадо», получившей подзаголовок «Земля 0».

Тара Рид вновь испытает на себе силу «Акульего торнадо»

По сюжету большая часть Америки лежит в руинах, а оставшаяся готовится к наступлению глобального акульего торнадо. От напасти страдают жители практически всех уголков Земли, и Фин со своей семьей готов положить конец чудовищному стихийного бедствию.

Главные роли вновь достались звёздам серии Яну Зирингу и Таре Рид. В картине также сыграет Кэсси Скербо, памятная по первому «Акульему торнадо».

В режиссёрском кресле - незаменимый Энтони С. Ферранте, а сценарий написал Скотти Маллен.
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Тара Рид вновь испытает на себе силу «Акульего торнадо» фотографии
Тара Рид вновь испытает на себе силу «Акульего торнадо» фотографии
Тара Рид вновь испытает на себе силу «Акульего торнадо» фотографии
Тара Рид вновь испытает на себе силу «Акульего торнадо» фотографии
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