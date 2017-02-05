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«Сезар» остался без председателя

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Новости кино >>
5 февраля 2017
Французская Академия кинематографических искусств и техники приняла решение не выбирать нового председателя церемонии вручения кинопремии «Сезар» после того, как режиссёр Роман Полански отказался от этого назначения в связи с массовыми протестами представителей общественности.

Роман Полански

«Совет Академии решил, что председателя не будет. Эту должность мы не предложили никому по причинам, которые очевидны», – сообщили организаторы мероприятия.

В середине января стало известно, что Полански выбран председателем 42-й церемонии вручения премии «Сезар». После появления этого известия во Франции начались массовые протесты против этого решения, связанные с обвинениями режиссёра в изнасиловании несовершеннолетней, которое произошло в США в 1977 году. Полански не понёс наказания, так как бежал от судебного преследования в Европу и всё это время жил в странах, не имеющих с США договорённостей об экстрадиции.

Так, феминистки объединения Osez le feminisme назвали решение о выборе Романа Полански председателем «Сезара» «позорным» и заявили, что «качество работ Полански не имеет никакого значения, когда мы говорим о совершённом им преступлении, о том, что он избежал правосудия и отказывается от своих обязательств».

Под давлением общественности Полански был вынужден отказаться от почётной должности.
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