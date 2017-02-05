«Сезар» остался без председателя

Французская Академия кинематографических искусств и техники
приняла решение не выбирать нового председателя церемонии вручения кинопремии «Сезар»
после того, как режиссёр Роман Полански
отказался от этого назначения в связи с массовыми протестами представителей общественности.
«Совет Академии решил, что председателя не будет. Эту должность мы не предложили никому по причинам, которые очевидны»
, – сообщили организаторы мероприятия.
В середине января стало известно, что Полански
выбран председателем 42
-й церемонии вручения премии «Сезар». После появления этого известия во Франции начались массовые протесты против этого решения, связанные с обвинениями режиссёра
в изнасиловании несовершеннолетней, которое произошло в США в 1977
году. Полански не понёс наказания, так как бежал от судебного преследования в Европу и всё это время жил в странах, не имеющих с США договорённостей об экстрадиции.
Так, феминистки объединения Osez le feminisme назвали решение о выборе Романа Полански
председателем «Сезара» «позорным»
и заявили, что «качество работ Полански не имеет никакого значения, когда мы говорим о совершённом им преступлении, о том, что он избежал правосудия и отказывается от своих обязательств»
.
Под давлением общественности Полански был вынужден отказаться от почётной должности.
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