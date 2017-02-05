Никогда не спите, дети: Фредди Крюгер возвращается на улицу Вязов

Легендарный актёр жанра хоррор Роберт Инглунд
снова примерит полосатый свитер и грим Фредди Крюгера
– они понадобятся для съёмок документального фильма «Кошмары в кресле гримёра» (Nightmares in the Makeup Chair)
.
Проектом занимается режиссёр Майк Керц
. Инглунд
в фильме будет рассказывать о том, как десятилетиями играл культового злодея во франшизе «Кошмар на улице Вязов»
. Также о своем участии в проекте расскажет легендарный мастер кровавых спецэффектов Роберт Курцман
.
Сам Роберт Инглунд
называет эту документальную картину своим «любовным посланием»
франшизе и всем, кто над ней работал: «Я всегда восхищался талантами художников и гримёров... Документальный фильм не только рассказывает об их работе, но, думаю, вполне может вдохновить новое поколение специалистов по гриму. Очень рад снова стать Фредди для того, чтобы поделиться с фанатами подробностями гримирования»
.
Премьера «Кошмара в кресле гримёра»
состоится в 2017
году на одном из крупных кинофестивалей, после чего последует прокат фильма.
обсуждение >>