Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Никогда не спите, дети: Фредди Крюгер возвращается на улицу Вязов

5 февраля
2017 год
февраль 2017
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости кино >>
5 февраля 2017
Легендарный актёр жанра хоррор Роберт Инглунд снова примерит полосатый свитер и грим Фредди Крюгера – они понадобятся для съёмок документального фильма «Кошмары в кресле гримёра» (Nightmares in the Makeup Chair).

Никогда не спите, дети: Фредди Крюгер возвращается на улицу Вязов

Проектом занимается режиссёр Майк Керц. Инглунд в фильме будет рассказывать о том, как десятилетиями играл культового злодея во франшизе «Кошмар на улице Вязов». Также о своем участии в проекте расскажет легендарный мастер кровавых спецэффектов Роберт Курцман.

Сам Роберт Инглунд называет эту документальную картину своим «любовным посланием» франшизе и всем, кто над ней работал: «Я всегда восхищался талантами художников и гримёров... Документальный фильм не только рассказывает об их работе, но, думаю, вполне может вдохновить новое поколение специалистов по гриму. Очень рад снова стать Фредди для того, чтобы поделиться с фанатами подробностями гримирования».

Премьера «Кошмара в кресле гримёра» состоится в 2017 году на одном из крупных кинофестивалей, после чего последует прокат фильма.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Фредди Крюгер напомнил о себе
персоны
Роберт Ингланд
фильмы
Кошмар на улице ВязовКошмар на улице Вязов 2: Месть ФреддиКошмар на улице Вязов 3: Воины снаКошмар на улице Вязов 4Кошмар на улице Вязов 7Фредди против Джейсона

фотографии >>
Никогда не спите, дети: Фредди Крюгер возвращается на улицу Вязов фотографии
Никогда не спите, дети: Фредди Крюгер возвращается на улицу Вязов фотографии
Никогда не спите, дети: Фредди Крюгер возвращается на улицу Вязов фотографии
Никогда не спите, дети: Фредди Крюгер возвращается на улицу Вязов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Питон и его друг   5.02.2017 - 16:48
Сомнительное киноразвлеченьице читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Георгий Тараторкин
4 февраля ушёл из жизни актёр Георгий Тараторкин.
Зоя Булгакова
3 февраля ушла из жизни актриса Зоя Булгакова.

День рождения >>

Татьяна Абрамова
Надежда Бутырцева
Сергей Вельяминов
Сергей Вершинин
Виктор Ильичёв
Ия Парулава
Максим Пинскер
Виктор Раков
Ростислав Янковский
Режина Дуарте
Калина Ендрусик
Дженнифер Джейсон Ли
Лора Линни
Шарлотта Рэмплинг
Барбара Хёрши
Майкл Шин
все родившиеся 5 февраля >>

Афиша кино >>

Дорога чести
драма, триллер
США, 2014
Джон Уик 2
триллер
США, 2017
Кто эти люди?
комедия
Италия, 2015
Лабиринты любви
комедия
Болгария, Россия, 2015
Лего Фильм: Бэтмен
боевик, приключения
Дания, США, 2017
На пятьдесят оттенков темнее
мелодрама, экранизация, эротика
Великобритания, США, 2017
Прекрасные дни в Аранхуэсе
драма, экранизация
Германия, Португалия, Франция, 2016
Огни большой деревни
комедия
Россия, 2016
Идеальные незнакомцы
драма, комедия
Италия, 2016
Звонки
драма, фильм ужасов
США, 2016
Космос между нами
мелодрама, научная фантастика, приключения
США, 2016
Отпетые напарники
боевик, комедия
Гонконг, Китай, США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью