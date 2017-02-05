Режиссёр «Ла-Ла Ленда» удостоен главной награды Гильдии режиссёров США

Режиссёр мюзикла «Ла-Ла Ленд» Дэмиен Шазелл
завоевал главную награду Гильдии режиссёров США
.
32
-летний Шазелл
впервые был номинирован на получение награды Гильдии режиссёров и стал самым молодым лауреатом этой премии. Его конкурентами были Барри Дженкинс
(«Лунный свет»
), Дени Вильнёв
(«Прибытие»
), Кеннет Лонерган
(«Манчестер у моря»
) и Гарт Дэвис
(«Лев»
); последний, к слову, был удостоен награды Гильдии за лучший режиссёрский дебют.
По традиции, премию новому лауреату вручал победитель прошлого сезона – Алехандро Гонсалес Иньярриту
(«Выживший»
). «Я согласен с тем, что у всех видов искусства есть отчасти политическое измерение. Искусство, как только появляется на свет, становится частью нашего мира»
, – заявил Шазелл
. Он добавил, что мечтает стать «составной частью межнационального диалога по вопросам искусства и кино»
.
Награждение Дэмиена Шазелла
называют очередным шагом на пути к «Оскару»
. Стоит отметить, что «Ла-Ла Ленд»
, являющийся 14
-кратным номинантом на главную кинематографическую премию, уже получил приз Гильдии продюсеров США
, а исполнительница главной роли в мюзикле Эмма Стоун
была признана лучшей актрисой американской Гильдией киноактёров
. Награды этих гильдий считают довольно точным показателем настроений профессионалов киноиндустрии в преддверии вручения «Оскара».
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