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Режиссёр «Ла-Ла Ленда» удостоен главной награды Гильдии режиссёров США

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Новости кино >>
5 февраля 2017
Режиссёр мюзикла «Ла-Ла Ленд» Дэмиен Шазелл завоевал главную награду Гильдии режиссёров США.

Дэмиен Шазелл

32-летний Шазелл впервые был номинирован на получение награды Гильдии режиссёров и стал самым молодым лауреатом этой премии. Его конкурентами были Барри Дженкинс («Лунный свет»), Дени Вильнёв («Прибытие»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря») и Гарт Дэвис («Лев»); последний, к слову, был удостоен награды Гильдии за лучший режиссёрский дебют.

По традиции, премию новому лауреату вручал победитель прошлого сезона – Алехандро Гонсалес Иньярриту («Выживший»). «Я согласен с тем, что у всех видов искусства есть отчасти политическое измерение. Искусство, как только появляется на свет, становится частью нашего мира», – заявил Шазелл. Он добавил, что мечтает стать «составной частью межнационального диалога по вопросам искусства и кино».

Награждение Дэмиена Шазелла называют очередным шагом на пути к «Оскару». Стоит отметить, что «Ла-Ла Ленд», являющийся 14-кратным номинантом на главную кинематографическую премию, уже получил приз Гильдии продюсеров США, а исполнительница главной роли в мюзикле Эмма Стоун была признана лучшей актрисой американской Гильдией киноактёров. Награды этих гильдий считают довольно точным показателем настроений профессионалов киноиндустрии в преддверии вручения «Оскара».
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Рецензии:
«Ла-Ла Ленд»
персоны
Дени ВильнёвБарри ДженкинсАлехандро Гонсалес ИньярритуКеннет ЛонерганЭмма СтоунДэмиен Шазелл
фильмы
ВыжившийЛа-Ла ЛендЛевЛунный светМанчестер у моряПрибытие

фотографии >>
Кадр из к/ф «Ла-Ла Ленд»
Кадр из к/ф «Ла-Ла Ленд»
Дэмиен Шазелл
Кадр из к/ф «Ла-Ла Ленд»
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