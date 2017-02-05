Анна Чиповская/Каренина: в Сети появился трейлер фильма «О любви»

В Интернет выложили трейлер новой картины культового режиссёра Владимира Бортко«О любви» производства студии «2-Б-2 Интертэйнмент».
Главная героиня картины, красавица Нина, живёт, как ей кажется, в счастливом браке с интеллигентным профессором-китаистом Александром, по совместительству её преподавателем. Но долг за ипотеку подспудно давит на супружеские отношения. Однажды Нина знакомится с Сергеем, руководителем того самого банка, которому должен её муж, и деловая встреча превращается в неформальную. Едва ли Нину ведёт к эффектному мужчине ситуация с ипотекой, которая становится лишь поводом отдаться влечению. Роман с женатым Сергеем вряд ли сулит счастье, но девушка осознаёт, что впервые чувствует настоящую любовь. Какое наказание ждёт современную Анну Каренину?
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