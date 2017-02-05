Приступить к стыковке: «Время первых» и «Салют-7» рискуют совершить жёсткое столкновение в прокате

В апреле 2017
года в широкий российский прокат должно выйти сразу два фильма, посвящённых теме освоения космоса: «Время первых»
(продюсеры – Тимур Бекмамбетов
, Евгений Миронов
и Сергей Агеев
) и «Салют-7»
(продюсеры – Сергей Сельянов
, Юлия Мишкинене
, Бакур Бакурадзе
и Антон Златопольский
). Выход обеих картин приурочен к Дню космонавтики (12 апреля
).
Столь близкое расположение в релизной сетке фильмов, получивших финансирование Фонда кино
, стало проблемой не только для продюсеров, но и для чиновников. С начала года Фонд кино и Министерство культуры
пытаются убедить продюсеров договориться между собой и развести сроки проката. Как сообщают «Ведомости», в ситуацию вмешалась даже администрация президента: первый заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко
на прошлой неделе провел специальную встречу с продюсерами обеих картин.
Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев
говорит, что это первый случай на его памяти, когда в прокате могут так близко столкнуться две крупные российские картины на одну тему.
Как сообщается, разрешение конфликта и разведение дат теперь возложено на экспертов Фонда кино: продюсеров, режиссёров и кинокритиков. На днях 20
экспертов получили рабочие варианты обеих картин, после просмотра которых они вынесут решение, какой из фильмов имеет больший кассовый потенциал и стоит ли вообще разводить их по датам. Повлиять на сетку релизов может и Министерство культуры, отозвав прокатное удостоверение «Салюта-7»
или «Времени первых»
. Однако пока к такой мере в Минкульте прибегать не хотят, надеясь на то, что продюсерам проектов удастся договориться.
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