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«Голос монстра» стал триумфатором «испанского «Оскара», но упустил главную награду

Новая «Обитель зла», «Защитники» и ещё 14 фильмов февраля

Новости кино

Приступить к стыковке: «Время первых» и «Салют-7» рискуют совершить жёсткое столкновение в прокате

Теперь разведением двух «космических» фильмов в сетке релизов занимаются чиновники и эксперты Фонда кино.