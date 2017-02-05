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Приступить к стыковке: «Время первых» и «Салют-7» рискуют совершить жёсткое столкновение в прокате

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Новости кино >>
5 февраля 2017
В апреле 2017 года в широкий российский прокат должно выйти сразу два фильма, посвящённых теме освоения космоса: «Время первых» (продюсеры – Тимур Бекмамбетов, Евгений Миронов и Сергей Агеев) и «Салют-7» (продюсеры – Сергей Сельянов, Юлия Мишкинене, Бакур Бакурадзе и Антон Златопольский). Выход обеих картин приурочен к Дню космонавтики (12 апреля).

Приступить к стыковке: «Время первых» и «Салют-7» рискуют совершить жёсткое столкновение в прокате

Столь близкое расположение в релизной сетке фильмов, получивших финансирование Фонда кино, стало проблемой не только для продюсеров, но и для чиновников. С начала года Фонд кино и Министерство культуры пытаются убедить продюсеров договориться между собой и развести сроки проката. Как сообщают «Ведомости», в ситуацию вмешалась даже администрация президента: первый заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко на прошлой неделе провел специальную встречу с продюсерами обеих картин.

Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев говорит, что это первый случай на его памяти, когда в прокате могут так близко столкнуться две крупные российские картины на одну тему.

Как сообщается, разрешение конфликта и разведение дат теперь возложено на экспертов Фонда кино: продюсеров, режиссёров и кинокритиков. На днях 20 экспертов получили рабочие варианты обеих картин, после просмотра которых они вынесут решение, какой из фильмов имеет больший кассовый потенциал и стоит ли вообще разводить их по датам. Повлиять на сетку релизов может и Министерство культуры, отозвав прокатное удостоверение «Салюта-7» или «Времени первых». Однако пока к такой мере в Минкульте прибегать не хотят, надеясь на то, что продюсерам проектов удастся договориться.
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персоны
Сергей АгеевБакур БакурадзеТимур БекмамбетовАнтон ЗлатопольскийАнтон МалышевЕвгений МироновЮлия МишкиненеСергей Сельянов
фильмы
Время первыхСалют-7

фотографии >>
Кадр из к/ф «Время первых»
Кадр из к/ф «Салют-7»
Кадр из к/ф «Салют-7»
Кадр из к/ф «Время первых»
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обсуждение >>
№ 1
Виктор Слабцов   5.02.2017 - 19:28
Ужаснейшая глупость. Давно, и с интересом следу за обоими проектам, на оба собирался сходить, но выкроить время на два похода вряд ди смогу читать далее>>
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