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Рэйф Файнс займётся балетом

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Новости кино >>
5 февраля 2017
Известный британский актёр Рэйф Файнс снимет биографическую драму под названием «Белый ворон» (The White Crow) о знаменитом балетном танцоре Рудольфе Нуриеве.

Олег Ивенко и Рудольф Нуриев

Основой для фильма послужит опубликованная в 2007 году книга «Рудольф Нуриев: Жизнь» британской писательницы Джулии Каваны. Сценарий по ней напишет Дэвид Хэа, среди предыдущих работ которого – сценарии к картинам «Чтец» и «Часы».

Самого Нуриева сыграет российский танцор Олег Ивенко. Известная по драме «Жизнь Адель» французская актриса Адель Экзаркопулос получила роль Клары Сент, которая подружилась с танцовщиком во время гастролей Кировского балета в Париже и убедила его совершить побег на Запад.

Съёмки фильма планируется провести в Париже и Санкт-Петербурге уже летом, а в этом месяце проект будет представлен на Берлинском кинорынке.
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фильмы
Жизнь АдельЧасыЧтец

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Рудольф Нуриев
Рудольф Нуриев
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