Рэйф Файнс займётся балетом

Известный британский актёр Рэйф Файнс
снимет биографическую драму под названием «Белый ворон» (The White Crow)
о знаменитом балетном танцоре Рудольфе Нуриеве
.
Основой для фильма послужит опубликованная в 2007
году книга «Рудольф Нуриев: Жизнь»
британской писательницы Джулии Каваны
. Сценарий по ней напишет Дэвид Хэа
, среди предыдущих работ которого – сценарии к картинам «Чтец»
и «Часы»
.
Самого Нуриева
сыграет российский танцор Олег Ивенко
. Известная по драме «Жизнь Адель»
французская актриса Адель Экзаркопулос
получила роль Клары Сент
, которая подружилась с танцовщиком
во время гастролей Кировского балета в Париже и убедила его совершить побег на Запад.
Съёмки фильма планируется провести в Париже и Санкт-Петербурге уже летом, а в этом месяце проект будет представлен на Берлинском кинорынке
.
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