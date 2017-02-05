«Голос монстра» стал триумфатором «испанского «Оскара», но упустил главную награду

В Мадриде состоялась 31
-я церемония вручения национальной испанской кинопремии «Гойя»
, также известной как «испанский «Оскар». Её триумфатором стал новый фильм от создателя «Приюта» Хуана Антонио Байоны «Голос монстра»
– он претендовал на победу в 12
категориях и победил в девяти из них, в том числе в номинациях «Лучший режиссёр»
и «Лучший оператор»
.
Но главная награда досталась другой картине: звание лучшего фильма, а заодно и статуэтки за лучший режиссёрский дебют и лучший оригинальный сценарий испанские киноакадемики отдали триллеру Рауля Аревало «Терпеливый»
. В фильме повествуется о мужчине, который теряет жену во время ограбления ювелирного магазина и, одержимый гневом, ищет возможность отомстить её убийцам.
Лучшим актёром стал Роберто Аламо
, сыгравший в картине «Прости нас, Господи»
, а лучшей актрисой была признана Эмма Суарес
за роль в фильме Педро Альмодовара «Джульетта»
. Она же одержала победу в номинации «Лучшая актриса второго плана»
за образ, воплощённый в картине «Следующая кожа»
.
Почётная премия «Гойя» досталась знаменитой испанской актрисе Ане Белен
.
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