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«Голос монстра» стал триумфатором «испанского «Оскара», но упустил главную награду

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5 февраля 2017
В Мадриде состоялась 31-я церемония вручения национальной испанской кинопремии «Гойя», также известной как «испанский «Оскар». Её триумфатором стал новый фильм от создателя «Приюта» Хуана Антонио Байоны «Голос монстра» – он претендовал на победу в 12 категориях и победил в девяти из них, в том числе в номинациях «Лучший режиссёр» и «Лучший оператор».

Рауль Аревало

Но главная награда досталась другой картине: звание лучшего фильма, а заодно и статуэтки за лучший режиссёрский дебют и лучший оригинальный сценарий испанские киноакадемики отдали триллеру Рауля Аревало «Терпеливый». В фильме повествуется о мужчине, который теряет жену во время ограбления ювелирного магазина и, одержимый гневом, ищет возможность отомстить её убийцам.

Лучшим актёром стал Роберто Аламо, сыгравший в картине «Прости нас, Господи», а лучшей актрисой была признана Эмма Суарес за роль в фильме Педро Альмодовара «Джульетта». Она же одержала победу в номинации «Лучшая актриса второго плана» за образ, воплощённый в картине «Следующая кожа».

Почётная премия «Гойя» досталась знаменитой испанской актрисе Ане Белен.
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Рецензии:
«Голос монстра»
персоны
Педро АльмодоварРауль АревалоАна БеленЭмма Суарес
фильмы
Голос монстраДжульеттаПриют

фотографии >>
Эмма Суарес
Ана Белен
Кадр из к/ф «Терпеливый»
Кадр из к/ф «Голос монстра»
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