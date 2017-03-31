Минкульт будет блокировать пиратов без суда

В ходе заседания в Министерстве культуры Владимир Мединский рассказал о разработке пакета поправок, предусматривающих внесудебную блокировку сайтов, разместивших нелицензионные копии российских фильмов. По мнению министра культуры, пиратство наносит урон в первую очередь отечественной киноиндустрии.
Владимир Мединский: «Для выпускающих авторское, дебютное, детское кино, где бюджет составляет, как правило, 30-50 млн рублей, тратить 10 млн абсолютно бессмысленно, и именно это кино теряет по максимуму. Мы фактически убираем с рынка такие фильмы, ставя их в полную зависимость от госдотирования, оставляя рынок голливудским картинам».
Минкульт предлагает законодательно упростить процедуру блокировки сайтов в случае выявления нелегальной копии именно национального фильма. Поправки позволят правообладателю обращаться напрямую в Министерство культуры, а не в суд. Ведомство, в свою очередь, будет подавать жалобу в Роскомнадзор, который «незамедлительно» направит операторам связи уведомление о блокировке сайта с фильмом, а поисковым системам будет запрещено давать ссылки на эти страницы. Это позволит сократить минимальный срок удаления пиратского контента до двух дней. Если сайт не согласен с претензиями, блокировку можно будет оспорить в течение десяти дней.
Ранее в Министерство культуры поступила жалоба от кинематографистов, где указывалось на несовершенство антипиратской политики государства. Внесудебный механизм блокировки сайтов был предложен именно в этом обращении. Его подписали продюсеры Сергей Мелькумов
, Тимур Бекмамбетов
, Леонид Верещагин
, Фёдор Бондарчук
, Ренат Давлетьяров
, Сергей Сельянов
, Анатолий Максимов
и другие деятели кино.
Сейчас депутаты Госдумы рассматривают поправки в антипиратское законодательство, касающиеся внесудебной блокировки «зеркал» сайтов из «чёрного списка» Роскомнадзора, а также удаления ссылок на них из выдачи поисковиков. Поправки уже прошли первое чтение, но Минкульт намерен их дополнить.
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