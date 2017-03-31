Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Минкульт будет блокировать пиратов без суда

31 марта
2017 год

Новости кино >>
31 марта 2017
В ходе заседания в Министерстве культуры Владимир Мединский рассказал о разработке пакета поправок, предусматривающих внесудебную блокировку сайтов, разместивших нелицензионные копии российских фильмов. По мнению министра культуры, пиратство наносит урон в первую очередь отечественной киноиндустрии.

Минкульт будет блокировать пиратов без суда

Владимир Мединский: «Для выпускающих авторское, дебютное, детское кино, где бюджет составляет, как правило, 30-50 млн рублей, тратить 10 млн абсолютно бессмысленно, и именно это кино теряет по максимуму. Мы фактически убираем с рынка такие фильмы, ставя их в полную зависимость от госдотирования, оставляя рынок голливудским картинам».

Минкульт предлагает законодательно упростить процедуру блокировки сайтов в случае выявления нелегальной копии именно национального фильма. Поправки позволят правообладателю обращаться напрямую в Министерство культуры, а не в суд. Ведомство, в свою очередь, будет подавать жалобу в Роскомнадзор, который «незамедлительно» направит операторам связи уведомление о блокировке сайта с фильмом, а поисковым системам будет запрещено давать ссылки на эти страницы. Это позволит сократить минимальный срок удаления пиратского контента до двух дней. Если сайт не согласен с претензиями, блокировку можно будет оспорить в течение десяти дней.

Ранее в Министерство культуры поступила жалоба от кинематографистов, где указывалось на несовершенство антипиратской политики государства. Внесудебный механизм блокировки сайтов был предложен именно в этом обращении. Его подписали продюсеры Сергей Мелькумов, Тимур Бекмамбетов, Леонид Верещагин, Фёдор Бондарчук, Ренат Давлетьяров, Сергей Сельянов, Анатолий Максимов и другие деятели кино.

Сейчас депутаты Госдумы рассматривают поправки в антипиратское законодательство, касающиеся внесудебной блокировки «зеркал» сайтов из «чёрного списка» Роскомнадзора, а также удаления ссылок на них из выдачи поисковиков. Поправки уже прошли первое чтение, но Минкульт намерен их дополнить.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Тимур БекмамбетовФёдор БондарчукЛеонид ВерещагинРенат ДавлетьяровАнатолий МаксимовСергей МелькумовСергей Сельянов

фотографии >>
Минкульт будет блокировать пиратов без суда фотографии
Минкульт будет блокировать пиратов без суда фотографии
Минкульт будет блокировать пиратов без суда фотографии
Минкульт будет блокировать пиратов без суда фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Николай Ващилин
Мари Ворожи
Елена Гоголева
Александр (Израэль) Демидов
Георгий Дронов
Николай Засухин
Татьяна Колганова
Юрий Оськин
Михаил Полицеймако
Станислав Эвентов
Миклош Габор
Джеймс Гарнер
Гийом Депардьё
Адольф Дымша
Расселл Кроу
Амза Пелля
Джеки Чан
все родившиеся 7 апреля >>

Афиша кино >>

Время первых
драма, исторический фильм
Россия, 2017
Байбаймэн
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Танцы насмерть
молодежный фильм, научная фантастика
Россия, 2017
Возьми меня штурмом
боевик, комедия
Бельгия, Франция, 2016
Жестокие мечты
криминальный фильм, триллер
Канада, 2016
Королева Испании
драма, комедия
Испания, 2016
Последствия
драма, триллер
США, 2017
Уйти красиво
комедия, криминальный фильм
США, 2016
Шесть музыкантов на фоне города
музыкальный фильм
Армения, Россия, 2016
Разбуди меня
драма, мистика, триллер
Россия, 2016
Лекарство от здоровья
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Германия, США, 2016
Собачья жизнь
семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью