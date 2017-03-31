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Джон Сноу, Серсея и Дейнерис в новой рекламе «Игры престолов»

31 марта
2017 год

Новости кино >>
31 марта 2017
Телеканал HBO опубликовал официальную рекламу седьмого сезона «Игры престолов». В ролике Джон Сноу, Дейнерис Таргариен и Серсея Ланнистер уверенно куда-то идут. После все садятся, причём Серсея – на Железный трон. Заканчивается ролик очень неожиданно.



Седьмой сезон сериала «Игра престолов» выйдет 16 июля 2017 года.

Ранее сообщалось, что в продолжении сериала появится один из умерших персонажей, лорд Уолдер Фрей. В новой «Игре престолов» также снялся ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор. Он сыграл немого моряка на пиратском корабле «Тишина».

Также в качестве приглашённого актёра в новом сезоне появится британская звезда поп-музыки Эд Ширан. К актёрскому составу также должны присоединиться Джим Бродбент и Том Хоппер.
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Джон Сноу, Серсея и Дейнерис в новой рекламе «Игры престолов» фотографии
Джон Сноу, Серсея и Дейнерис в новой рекламе «Игры престолов» фотографии
Джон Сноу, Серсея и Дейнерис в новой рекламе «Игры престолов» фотографии
Джон Сноу, Серсея и Дейнерис в новой рекламе «Игры престолов» фотографии
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