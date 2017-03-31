Джон Сноу, Серсея и Дейнерис в новой рекламе «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал официальную рекламу седьмого сезона «Игры престолов». В ролике Джон Сноу, Дейнерис Таргариен и Серсея Ланнистер уверенно куда-то идут. После все садятся, причём Серсея – на Железный трон. Заканчивается ролик очень неожиданно.
Седьмой сезон сериала «Игра престолов» выйдет 16 июля 2017 года.
Ранее сообщалось, что в продолжении сериала появится один из умерших персонажей, лорд Уолдер Фрей. В новой «Игре престолов» также снялся ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор. Он сыграл немого моряка на пиратском корабле «Тишина».
Также в качестве приглашённого актёра в новом сезоне появится британская звезда поп-музыки Эд Ширан. К актёрскому составу также должны присоединиться Джим Бродбент и Том Хоппер.
обсуждение >>