В кинотеатре «Юность» пройдёт ретроспектива Ингмара Бергмана

В апреле в московском кинотеатре «Юность» пройдет ретроспектива Ингмара Бергмана
, одного из величайших режиссеров авторского кино.
По мнению американского режиссера Вуди Аллена
, Бергман - величайшая личность в кинематографе с момента его изобретения. Он имел все черты гения: замкнутый, нелюдимый, с большим интеллектуальным багажом и сложным характером. В силу своей философской натуры Бергман всю жизнь искал ответы на ключевые вопросы. Его творчество - это попытка понять окружающий мир.
На большом экране зрители увидят наиболее известные фильмы Бергмана - «Седьмая печать»
, «Земляничная поляна»
, «Персона»
, «Шёпоты и крики»
, «Осенняя соната»
.
Показы на шведском языке, с русскими субтитрами.
1 апреля
в «Юности» состоится показ фильма «Седьмая печать». В середине XIV века рыцарь Антониус Блок и его оруженосец возвращаются после десяти лет крестовых походов в родную Швецию, земля которой устлана трупами умерших от чёрной чумы. Блок смертельно устал от жизни и вокруг себя не видит того, ради чего стоило бы жить, но им движет любопытство - вокруг деяния людей, отмеченных Сатаной, а ему хочется убедиться в том, что есть и Бог. Об этом он готов спросить даже одержимую девчонку, которую везут на сожжение как ведьму, наславшую чуму. Но и она не знает ответа.
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8 апреля
покажут «Земляничную поляну». Пожилой профессор Исак Борг совершает географическое и духовное путешествие. Он едет в компании своей невестки Марианны из Стокгольма в Лундский университет на вручение почётной докторской степени. По пути он знакомится с тремя молодыми людьми, путешествующими автостопом, в том числе с Сарой, которая напоминает ему любимую женщину, и с супругами средних лет. Герой посещает старенькую мать и пытается поговорить с сыном, циничным мизантропом, с которым Марианна хочет расстаться. Путешествие длиной в один день дает импульс герою переосмыслить всю свою жизнь, а зрителю удается понять очень замкнутого человека через его мечты, воспоминания и разнообразие внешних деталей.
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15 апреля
состоится показ картины «Персона». Известная актриса Элизабет Фоглер во время одного из спектаклей замолкает посреди действия. Она не заболела, не потеряла голос, а просто замолчала. Её поместили в клинику и приставили медсестру Альму. Позже было решено, что им лучше вдвоём на некоторое время поселиться в доме у моря, принадлежащем доктору. Элизабет все время молчит, а Альма рассказывает ей о своей жизни.
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22 апреля
покажут «Шёпоты и крики». Это первый опыт Ингмара Бергмана в цветном кино. Начало века, в родовом поместье живут три женщины не первой молодости. Одна - Агнес - (Биби Андерссон
) в муках умирает от рака, другая (Ингрид Тулин
) - так несчастлива в браке, что занимается самоудовлетворением, третьей в исполнении Лив Ульман
безразлично всё и все.
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29 апреля
ретроспектива завершится фильмом «Осенняя соната». Ева, жена деревенского пастора, приглашает к себе в гости свою мать, Шарлотту, с которой не встречалась уже семь лет. Её мать - всемирно известная пианистка, женщина талантливая, взбалмошная. Потрясенная смертью своего возлюбленного Леонарда, и оставшаяся в одиночестве, Шарлотта принимает приглашение своей дочери Евы приехать к ней в Норвегию погостить в загородном доме. Ева не столь талантлива, как мать, но главное её призвание - быть хозяйкой дома, женой, матерью и любящей сестрой. При этом всё в её жизни складывается как-то несчастливо: мужа она очень уважает, но не любит по-настоящему, их сын утонул в четырехлетнем возрасте, да и Шарлотта никогда не любила Еву так, как того ей хотелось. Для того чтобы занять себя, Ева забирает из больницы свою больную сестру, страдающую параличом, речь которой понимает лишь она одна на свете. Шарлотта проводит у Евы всего 36 часов, но мы узнаем всю их жизнь. Их страхи, обиды, любовь, ненависть, зависть…
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Все показы начинаются в 18:30
. Стоимость билета оставляет 250 рублей
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или забронировать по телефонам 8 (499) 194-24-30; 8 (499) 194-10-26
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