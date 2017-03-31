Суд разрешил Шелдону петь про мягкого и тёплого котика

Суд Нью-Йорка оставил без удовлетворения иск к телеканалу CBS о незаконном использовании колыбельной Soft Kitty, Warm Kitty («Мягкий котик, теплый котик») в ситкоме «Теория Большого взрыва». Об этом сообщает BBC. Иск отклонили, так как продюсеры сериала получили разрешение от музыкального издательства Willis Music, которое 80 лет назад приобрело права на песню у её автора, поэтессы Эдит Ньюлин.
В 2015 году на создателей «Теории Большого взрыва» подали в суд дочери Ньюлин, сочинившей эту песню в 1937 году. Маргарет Перри и Эллен Чейз требовали от продюсеров отчислений как наследницы интеллектуальной собственности матери. Истцы заявили тогда, что Willis Music не имела права давать разрешение на использование песни без их согласия.
Всего композиция «Мягкий котик» прозвучала в восьми сериях ситкома, начиная с марта 2008 года. Любимая колыбельная Шелдона Купера (Джим Парсонс) приобрела известность благодаря сериалу, после чего CBS начало выпускать тематические товары: от футболок до магнитиков.
Ранее стало известно, что «Теория Большого взрыва» продлена ещё на два сезона. Сериал, который выходит с 2007 года, считается одним из самых популярных ситкомов в США и насчитывает уже десять сезонов. Тем временем, телеканал CBS начал производство сериала «Шелдон», который расскажет о молодости одноимённого персонажа «Теории Большого взрыва».
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