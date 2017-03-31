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Сойка-пересмешница станет «Красным воробьём»

31 марта
2017 год

Новости кино >>
31 марта 2017
Кинокомпания 20th Century Fox представила на форуме CinemaCon трейлер шпионского триллера «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс в главной роли. В основу сюжета лёг одноимённый роман Джейсона Мэттьюса, а режиссёром выступил Френсис Лоуренс, работавший над «Голодными играми».

Сойка-пересмешница станет «Красным воробьём»

Главная героиня – балерина Доминика Егорова – получает травму во время выступления. После лечения она встаёт на ноги, но путь на сцену героине Дженнифер Лоуренс закрыт. Российская разведка предлагает Егоровой новую жизнь в качестве специального агента.

Её целью становится сотрудник ЦРУ в исполнении Джоэла Эдгертона. Егоровой предстоит выяснить его слабости и использовать их против американского шпиона. Куратора Егоровой сыграет Шарлотта Рэмплинг.

Судя по всему, «Красный воробей» выйдет в прокат не скоро, так как ещё находится в производстве. На момент публикации обнаружить трейлер фильма в сети не удалось.
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