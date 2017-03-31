Сойка-пересмешница станет «Красным воробьём»

Кинокомпания 20th Century Fox представила на форуме CinemaCon трейлер шпионского триллера «Красный воробей»
с Дженнифер Лоуренс
в главной роли. В основу сюжета лёг одноимённый роман Джейсона Мэттьюса
, а режиссёром выступил Френсис Лоуренс
, работавший над «Голодными играми»
.
Главная героиня – балерина Доминика Егорова – получает травму во время выступления. После лечения она встаёт на ноги, но путь на сцену героине Дженнифер Лоуренс закрыт. Российская разведка предлагает Егоровой новую жизнь в качестве специального агента.
Её целью становится сотрудник ЦРУ в исполнении Джоэла Эдгертона
. Егоровой предстоит выяснить его слабости и использовать их против американского шпиона. Куратора Егоровой сыграет Шарлотта Рэмплинг
.
Судя по всему, «Красный воробей» выйдет в прокат не скоро, так как ещё находится в производстве. На момент публикации обнаружить трейлер фильма в сети не удалось.
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