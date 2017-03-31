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«Время первых» получит фору перед «Форсажем»

31 марта
2017 год

Новости кино >>
31 марта 2017
Министерство культуры решило не переносить премьеру американского боевика «Форсаж 8» на более поздний срок из-за выхода в прокат российского фильма «Время первых». Однако ведомство всё-таки поможет отечественной картине: космическая драма Дмитрия Киселёва получит максимальное количество сеансов. Об этом сообщает «Интерфакс» ссылаясь на представителей Минкульта, который провёл накануне встречу с представителями крупнейших российских киносетей.

«Время первых» получит фору перед «Форсажем»

В ведомстве подчеркнули, что такой шаг позволит всецело учесть интересы и кинотеатров, и отечественного кинематографа, «развитию которого ведомство традиционно уделяет особое, самое пристальное внимание». При этом Министерство культуры уточнило, что окончательную дату релиза восьмого «Форсажа» должны утвердить сами прокатчики.

28 марта несколько крупных российских киносетей («Синема парк», «Киномакс», «Формула кино» и «Каро») попросили Минкульт не переносить «Форсаж 8», в противном случае кинотеатры понесут убытки, потому что российский фильм такую кассу не соберёт.

Космическая драма Дмитрия Киселёва «Время первых» рассказывает о двух советских космонавтах – первом человеке в открытом космосе Алексее Леонове (Евгений Миронов) и его напарнике Павле Беляеве (Константин Хабенский). Премьера запланирована на 6 апреля. Франшиза «Форсаж» студии Universal посвящена деятельности уличных гонщиков, автобанд и их противостоянию с полицией. Восьмая часть выйдет на день позже мировой премьеры, 13 апреля.
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