Сайт Кино-театр.ру освящён

Служитель интернет-часовни святого Сергия протоиерей Всеволод (Коршунов) провел чин освящения сайта Кино-театр.ру
. Обряд совершен утром 1 апреля 2017 года.
Подобная практика уже существует в РПЦ около года, освящение проводится как оффлайн, так и онлайн, по скайпу. Сайт о кино освящается в России впервые. После обряда священник поздравил нас и дал надлежащие напутствия:
«Приступать к работе на освященном сайте по правилам следует со страхом Божьим
, - сказал он, - Редакторам сайта следует осенять крестным знамением не только себя, но и монитор, системный блок, клавиатуру, кабели, мышь и все остальные, потребные для работы устройства. Не возбраняется осенение крестом и стула, на котором вы сидите – для защиты от врагов видимых и невидимых. Фоторедакторам возбраняется загружать на сайт небогоугодные картины, изображающие блуд и всякие непотребства телесные, а также тексты, принуждающие к насилию и порочащие чистоту помыслов. Авторам и рецензентам следует творить рецензии на токмо благодатные отечественные фильмы, порицая соблазны вражеские, голливудския. Модераторам, исторгающих из сообщений форумных слова бранные, следует постоянно читать молитву от осквернения
».
А нашим читателям отец Всеволод напомнил, что им стоит воздержаться от бессодержательного неспасительного форумного точения ляс.
Свечку о здравии редакции можно поставить в интернет-часовне
. Желаем благодати всем нашим читателям!
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