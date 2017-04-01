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Сайт Кино-театр.ру освящён

1 апреля
2017 год

Новости кино >>
1 апреля 2017
Служитель интернет-часовни святого Сергия протоиерей Всеволод (Коршунов) провел чин освящения сайта Кино-театр.ру. Обряд совершен утром 1 апреля 2017 года.

Сайт Кино-театр.ру освящён

Подобная практика уже существует в РПЦ около года, освящение проводится как оффлайн, так и онлайн, по скайпу. Сайт о кино освящается в России впервые. После обряда священник поздравил нас и дал надлежащие напутствия:

«Приступать к работе на освященном сайте по правилам следует со страхом Божьим, - сказал он, - Редакторам сайта следует осенять крестным знамением не только себя, но и монитор, системный блок, клавиатуру, кабели, мышь и все остальные, потребные для работы устройства. Не возбраняется осенение крестом и стула, на котором вы сидите – для защиты от врагов видимых и невидимых. Фоторедакторам возбраняется загружать на сайт небогоугодные картины, изображающие блуд и всякие непотребства телесные, а также тексты, принуждающие к насилию и порочащие чистоту помыслов. Авторам и рецензентам следует творить рецензии на токмо благодатные отечественные фильмы, порицая соблазны вражеские, голливудския. Модераторам, исторгающих из сообщений форумных слова бранные, следует постоянно читать молитву от осквернения».

Сайт Кино-театр.ру освящён

А нашим читателям отец Всеволод напомнил, что им стоит воздержаться от бессодержательного неспасительного форумного точения ляс.

Свечку о здравии редакции можно поставить в интернет-часовне. Желаем благодати всем нашим читателям!
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обсуждение >>
№ 10
Евгений любитель кино (Курск)   2.04.2017 - 08:23
В этом году куча смешных новостей на 1 апреля. читать далее>>
№ 9
Алечка1985 (Тольятти)   1.04.2017 - 21:35
:)))))))))))))))) 5 баллов! Люди, как вы живете без чувства юмора-то? Это ж повеситься можно, особенно в России... читать далее>>
№ 8
Галина Невада (Усть Каменогорск)   1.04.2017 - 19:26
Вы не боялись, что компьютеры выйдут из строя? читать далее>>
№ 7
Тивишник (Москва)   1.04.2017 - 17:51
... Православие головного мозга это душевное заболевание не имеющего никакого отношения к Православию. Это, так, для справки. А этот сайт если и освящать то представителям киевского патриархата. Надеюсь... читать далее>>
№ 6
helga_ee (Санкт-Петербург)   1.04.2017 - 17:15
А ПГМнутые мракобесы ведь воспримут всерьез читать далее>>
Всего сообщений: 10
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