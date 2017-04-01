Продюсеры признали «Мажора» и «Пьяную фирму» лучшими

31 марта
в столице на торжественной церемонии вручения Пятой Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ)
стали известны лучшие проекты по итогам 2016 эфирного года. Ведущими церемонии выступили Алиса Хазанова
, Юлия Ауг
, Мириам Сехон
, Маруся Зыкова
и Кристина Бабушкина
. В этом году победителей объявили в 18 основных номинациях, а также вручили 6 специальных призов.
Среди художественных телевизионных фильмов победу одержала 4-серийная «Пьяная фирма» Григория Константинопольского
, показанная на ТНТ. Михаилу Ефремову
, сыгравшему главную роль в этой картине, вручили приз как лучшему актёру телевизионного фильма/сериала.
Лучшим мини-сериалом признали второй сезон «Мажора»
, который зрителям представил Первый канал. Проект ТВ-3 «Анна-детективъ»
стал лучшим длинным телесериалом (более 24 серий). А «Ольга»
принесла ТНТ сразу 2 награды - за лучший комедийный сериал и сценарий.
V Премию АПКиТ посетили Александр Цекало
, Сергей Сельянов
, Анастасия Задорожная
, Яна Троянова
, Василий Сигарев
, Павел Прилучный
, Любовь Аксёнова
, Елена Лядова
, Владимир Вдовиченков
, Анастасия Заворотнюк
, Наталья Лесниковская
, Агния Кузнецова
, Наталья Бардо
, Леонид Верещагин
, Игорь Угольников
, Анна Чурина
, Елена Полякова
, Анна Снаткина
, Лариса Удовиченко
, Александр Акопов
, Игорь Мишин
, Владимир Мединский
, Екатерина Мцитуридзе
и многие другие.
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