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Продюсеры признали «Мажора» и «Пьяную фирму» лучшими

1 апреля
2017 год

Новости кино >>
1 апреля 2017
31 марта в столице на торжественной церемонии вручения Пятой Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) стали известны лучшие проекты по итогам 2016 эфирного года. Ведущими церемонии выступили Алиса Хазанова, Юлия Ауг, Мириам Сехон, Маруся Зыкова и Кристина Бабушкина. В этом году победителей объявили в 18 основных номинациях, а также вручили 6 специальных призов.

«Пьяная фирма»

Среди художественных телевизионных фильмов победу одержала 4-серийная «Пьяная фирма» Григория Константинопольского, показанная на ТНТ. Михаилу Ефремову, сыгравшему главную роль в этой картине, вручили приз как лучшему актёру телевизионного фильма/сериала.

Лучшим мини-сериалом признали второй сезон «Мажора», который зрителям представил Первый канал. Проект ТВ-3 «Анна-детективъ» стал лучшим длинным телесериалом (более 24 серий). А «Ольга» принесла ТНТ сразу 2 награды - за лучший комедийный сериал и сценарий.

V Премию АПКиТ посетили Александр Цекало, Сергей Сельянов, Анастасия Задорожная, Яна Троянова, Василий Сигарев, Павел Прилучный, Любовь Аксёнова, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Анастасия Заворотнюк, Наталья Лесниковская, Агния Кузнецова, Наталья Бардо, Леонид Верещагин, Игорь Угольников, Анна Чурина, Елена Полякова, Анна Снаткина, Лариса Удовиченко, Александр Акопов, Игорь Мишин, Владимир Мединский, Екатерина Мцитуридзе и многие другие.
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фильмы
Анна-детективъМажор-2ОльгаПьяная фирма

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Продюсеры признали «Мажора» и «Пьяную фирму» лучшими фотографии
Продюсеры признали «Мажора» и «Пьяную фирму» лучшими фотографии
Продюсеры признали «Мажора» и «Пьяную фирму» лучшими фотографии
Продюсеры признали «Мажора» и «Пьяную фирму» лучшими фотографии
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обсуждение >>
№ 3
RIS (Москва)   10.04.2017 - 22:19
Горячие поздравления всей группе создавшей сериал АННА ДЕТЕКТИВ! МОЛОДЦЫ! Желаю творческих успехов, здоровья, удачи. Ждем новых произведений. читать далее>>
№ 2
Белка66(Марина)   1.04.2017 - 19:29
Поздравляю съемочную группу и всех причастных к созданию сериала Анна Детектив с заслуженной победой! Прекрасная работа! Желаю скорейшего второго сезона и новых творческих успехов))) читать далее>>
№ 1
Ole (Москва)   1.04.2017 - 17:57
От всей души поздравляю весь творческий коллектив замечательного сериала «Анна-детективъ» с заслуженной наградой: профессиональной премией АПКиТ в номинации: «Лучший телевизионный сериал (более 24 серий)»! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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