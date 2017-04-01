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Кино-театр.ру открывает вакансию на должность жены главного редактора

1 апреля
2017 год

Новости кино >>
1 апреля 2017
В связи с освящением сайта и весенним обострением портал Кино-театр.ру открывает вакансию на должность жены главного редактора. Официальное оформление, полный социальный пакет.

Кино-театр.ру открывает вакансию на должность жены главного редактора

Должностные обязанности: полная поддержка деятельности руководителя, мудрые советы, язвительные замечания, поглаживания по голове, проведение чайных церемоний, беседы на нерабочие темы и прочие действия из пакета «семейный».

Требования к соискательницам:

- наличие гражданства Российской Федерации
- возраст от 18 до 30 лет;
- образование не ниже среднего;
- отсутствие судимостей, в том числе снятой или погашенной;
- хорошая физическая подготовка и состояние здоровья;
- опыт работы в сфере кино и знание китайского языка приветствуются.

Резюме и фото направлять по адресу: zhanprosyanov@gmail.com
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фотографии >>
Кино-театр.ру открывает вакансию на должность жены главного редактора фотографии
Кино-театр.ру открывает вакансию на должность жены главного редактора фотографии
Кино-театр.ру открывает вакансию на должность жены главного редактора фотографии
Кино-театр.ру открывает вакансию на должность жены главного редактора фотографии
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обсуждение >>
№ 8
надоели (и давно)   2.04.2017 - 13:07
посмотреть бы на этого редактора-может игра не стоит свеч))) читать далее>>
№ 7
Любовь Ескина   2.04.2017 - 12:01
А мне прикол понравился! читать далее>>
№ 6
Галя Колондо (Красноярск)   1.04.2017 - 20:14
Почему шуточка? Скорее первое апреля как способ изменить семейное положение, выраженный в гротескной форме. Так я это понимаю. И желаю успеха в поисках! читать далее>>
№ 5
Галина Невада (Усть Каменогорск)   1.04.2017 - 19:24
Я с удовольствием стала бы помощницей сайту кино-театр. Ру. читать далее>>
№ 4
helga_ee (Санкт-Петербург)   1.04.2017 - 17:12
Шуточка так себе. Натужно читать далее>>
Всего сообщений: 8
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