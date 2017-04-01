В связи с освящением сайта
и весенним обострением портал Кино-театр.ру
открывает вакансию на должность жены главного редактора. Официальное оформление, полный социальный пакет.
Должностные обязанности: полная поддержка деятельности руководителя, мудрые советы, язвительные замечания, поглаживания по голове, проведение чайных церемоний, беседы на нерабочие темы и прочие действия из пакета «семейный».
Требования к соискательницам:
- наличие гражданства Российской Федерации
- возраст от 18 до 30 лет;
- образование не ниже среднего;
- отсутствие судимостей, в том числе снятой или погашенной;
- хорошая физическая подготовка и состояние здоровья;
- опыт работы в сфере кино и знание китайского языка приветствуются.
Резюме и фото направлять по адресу: zhanprosyanov@gmail.com
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