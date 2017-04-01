Михаила Ефремова наградили за «Пьяную фирму»

Михаилу Ефремову
вручили Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) за роль Григория Штучного в «Пьяной фирме»
.
Картину Григория Константинопольского
также признали лучшим художественным телевизионным фильмом.
Звание лучшего актёра второго плана в телевизионном фильме/сериале досталось Никите Панфилову
за роль Стаса Агапова в «Мажоре 2»
, который продюсеры назвали лучшим мини-сериалом.
Торжественная церемония вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ)
состоялась в Москве 31 марта
.
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