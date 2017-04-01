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Михаила Ефремова наградили за «Пьяную фирму»

1 апреля
2017 год

Новости кино >>
1 апреля 2017
Михаилу Ефремову вручили Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) за роль Григория Штучного в «Пьяной фирме».

Михаил Ефремов в «Пьяной фирме»

Картину Григория Константинопольского также признали лучшим художественным телевизионным фильмом.

Звание лучшего актёра второго плана в телевизионном фильме/сериале досталось Никите Панфилову за роль Стаса Агапова в «Мажоре 2», который продюсеры назвали лучшим мини-сериалом.

Торжественная церемония вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) состоялась в Москве 31 марта.
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Михаил Ефремов в «Пьяной фирме»
Михаил Ефремов в «Пьяной фирме»
Никита Панфилов в «Мажоре 2»
Никита Панфилов в «Мажоре 2»
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