«Батальонъ» принёс Марии Ароновой новую награду

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) наградила Марию Аронову
как лучшую актрису телевизионного фильма/сериала за роль Марии Бочкаревой в «Батальоне»
.
Телеверсии исторической киноленты Дмитрия Месхиева
также достались призы за работу художника по гриму и режиссёра монтажа.
Лучшей актрисой второго плана в телевизионном фильме/сериале продюсеры признали Юлию Хлынину
, сыгравшую Мирру в «Таинственной страсти»
.
Торжественная церемония вручения Пятой Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) состоялась в Москве 31 марта.
обсуждение >>