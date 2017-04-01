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Российским актёрам хотят запретить сниматься чаще трех раз в год

1 апреля
2017 год

Новости кино >>
1 апреля 2017
Вчера на ведущей платформе для социальных перемен change.org начался сбор подписей под петицией, суть которой заключается в том, чтобы законодательно запретить российским актёрам сниматься более чем в трех проектах в год. Под угрозой оказались Данила Козловский, Александр Петров, Любовь Аксенова, Петр Федоров, Александра Бортич и многие другие.

Российским актёрам хотят запретить сниматься чаще трех раз в год

Инициатором стала Гильдия Кино- и Телезрителей России, созданная в 2012 году. Руководитель организации Никита Трынько, в прошлом актёр Омского художественного театра, в воззвании к общественности заявил: «Этот вопрос давно назрел. В России очень много талантливых актёров, особенно в регионах, но при этом снимают всё время одних и тех же. С этим надо что-то делать. Хотят же ввести квоты на кинопрокат, так и здесь нужны какие-то ограничения. По-моему мнению, три проекта в год - это более, чем достаточно, но в любом случае, мы готовы к диалогу».

На данный момент собрано 679 подписей, в случае если петиция соберет более 3000 в Министерство культуры Российской Федерации будет направлено официальное письмо. Представители киноиндустрии пока воздерживаются от комментариев.

Подписать петицию можно здесь.
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№ 28
2 10 68   2.04.2017 - 13:41
... Первое апреля - первым апреля: а факт сущчессвования проблемы отдельно. Александрой Бортич, в различных вариантах работы гримёра, можно любоваться хоть 40 сезонов по 40 серий. Следует запретить актёрам... читать далее>>
№ 27
Серый Кот   2.04.2017 - 13:37
Если бы не 1апрельская шутка, я бы подписался под петицией не снимать, вообще, некоего Нагиева. читать далее>>
№ 26
bastila77 (Санкт-Петербург)   2.04.2017 - 12:01
Вот, что за бред! Да, конечно, обязательно, давайте подписывать. Тогда, конечно, начнут сразу снимать всех актеров из провинции:) Люди, очнитесь! Упомянутые актеры добивались упорным трудом, все,... читать далее>>
№ 25
Светлана2051   2.04.2017 - 10:55
С Первым апреля вас, друзья! читать далее>>
№ 24
Ч.Ю.С. (Москва)   2.04.2017 - 02:07
В принципе правильная инициатива, т.к. супер-частое появление одних и тех лиц на экране смазывает напрочь впечатление от их образов. Но этим грешит вовсе не Данила Козловский и Александр Петров, а вот... читать далее>>
Всего сообщений: 26
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