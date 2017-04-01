Российским актёрам хотят запретить сниматься чаще трех раз в год

Вчера на ведущей платформе для социальных перемен change.org начался сбор подписей под петицией, суть которой заключается в том, чтобы законодательно запретить российским актёрам сниматься более чем в трех проектах в год. Под угрозой оказались Данила Козловский
, Александр Петров
, Любовь Аксенова
, Петр Федоров
, Александра Бортич
и многие другие.
Инициатором стала Гильдия Кино- и Телезрителей России, созданная в 2012 году. Руководитель организации Никита Трынько
, в прошлом актёр Омского художественного театра, в воззвании к общественности заявил: «Этот вопрос давно назрел. В России очень много талантливых актёров, особенно в регионах, но при этом снимают всё время одних и тех же. С этим надо что-то делать. Хотят же ввести квоты на кинопрокат, так и здесь нужны какие-то ограничения. По-моему мнению, три проекта в год - это более, чем достаточно, но в любом случае, мы готовы к диалогу».
На данный момент собрано 679 подписей, в случае если петиция соберет более 3000 в Министерство культуры Российской Федерации будет направлено официальное письмо. Представители киноиндустрии пока воздерживаются от комментариев.
Подписать петицию можно здесь
.
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