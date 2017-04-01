Джосс Уидон поставит на ноги «Бэтгёрл»

Студия Warner Bros. для того, чтобы спасти незавидную участь расширенной вселенной DC после неудачи картины «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
, призвала на помощь тяжёлую артиллерию.
Режиссёром, сценаристом и продюсером нового проекта – сольной картины «Бэтгёрл»
- станет Джосс Уидон
, совсем недавно работавший над марвеловскими «Мстителями»
.
Поговаривают, что зрителям представят Бэтгёрл из линейки комиксов New 52
2011 года, в которой Барбара Гордон, дочь комиссара полиции Джеймса Гордона, смогла оправиться после травмы позвоночника, нанесённой ей Джокером в графическом романе Алана Мура «Убийственная Шутка»
. Следовательно, Барбара так и не станет Оракулом, зато продолжит борьбу с преступностью в качестве Бэтгёрл.
О дате релиза и именах участников фильма пока нет никакой информации. Известно лишь, что в нём ожидается появление не только Барбары, но и других известных героев Готэма.
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