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Джосс Уидон поставит на ноги «Бэтгёрл»

1 апреля
2017 год

Новости кино >>
1 апреля 2017
Студия Warner Bros. для того, чтобы спасти незавидную участь расширенной вселенной DC после неудачи картины «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», призвала на помощь тяжёлую артиллерию.

Джосс Уидон поставит на ноги «Бэтгёрл»

Режиссёром, сценаристом и продюсером нового проекта – сольной картины «Бэтгёрл» - станет Джосс Уидон, совсем недавно работавший над марвеловскими «Мстителями».

Поговаривают, что зрителям представят Бэтгёрл из линейки комиксов New 52 2011 года, в которой Барбара Гордон, дочь комиссара полиции Джеймса Гордона, смогла оправиться после травмы позвоночника, нанесённой ей Джокером в графическом романе Алана Мура «Убийственная Шутка». Следовательно, Барбара так и не станет Оракулом, зато продолжит борьбу с преступностью в качестве Бэтгёрл.

О дате релиза и именах участников фильма пока нет никакой информации. Известно лишь, что в нём ожидается появление не только Барбары, но и других известных героев Готэма.
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Джосс Уидон поставит на ноги «Бэтгёрл» фотографии
Джосс Уидон поставит на ноги «Бэтгёрл» фотографии
Джосс Уидон поставит на ноги «Бэтгёрл» фотографии
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