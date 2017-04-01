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Евгений Гришковец приступил к работе над сценарием про Святополка Окаянного

1 апреля
2017 год

Новости кино >>
1 апреля 2017
Вызвавшая бурное обсуждение картина «Викинг» получит сиквел, и сценарий к нему напишет Евгений Гришковец, который пожалел, что сходил на первый фильм. Таким образом, Константин Эрнст решил отреагировать на критику и повысить уровень продукта. Гришковцу предстоит рассказать всю историческую правду про жизнь Святополка Владимировича по прозвищу «Окаянный».

Евгений Гришковец приступил к работе над сценарием про Святополка Окаянного

Ожидается, что работа над сценарием будет вестись до трех лет: Гришковец собирается посетить Киев, Новгород, Туров и другие города, связанные с биографией героя. Зато съёмочный процесс вряд ли растянется так же, как случилось с «Викингом». Картина будет сочинена в узнаваемой манере Гришковца и представлять из себя по большей части монолог Святополка, который на смертном одре вспоминает насыщенную событиями жизнь.

«Понимаете, когда мы смотрим на топор, мы видим просто орудие для колки дров - ну, продолговатая деревяшка, а к нему присобачили кусок железа. Но Святополк видел его иначе: топор напоминает ему о былых битвах, возможно, точно таким же топором зарубили кого-то из его соратников, возможно, он сам не раз им пользовался», - комментирует свой подход на сайте Первого канала Гришковец. Своё согласие поучаствовать в проекте он объяснил так: «Звонок от Константина Львовича меня, разумеется, удивил. Наши кинематографисты обычно сильно обижаются на критику. Но от предложения сделать лучше и рассказать вдохновляющую историю трудно отказаться, это настоящий вызов для меня».

Евгений Гришковец приступил к работе над сценарием про Святополка Окаянного

Сейчас идут поиски режиссера. У Евгения Гришковца есть право вето (например, он сразу заблокировал кандидатуру Никиты Михалкова). Исполнитель на главную роль пока тоже не утвержден, но велика вероятность, что им станет тоже Гришковец. «В его текстах важны интонация, музыкальность и рефлексия, которые не все актеры смогут точно передать. Очень немногие даже на самом деле смогут», - заметил Константин Эрнст. Вернется ли в сиквеле Данила Козловский также пока не сообщается.
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Евгений Гришковец приступил к работе над сценарием про Святополка Окаянного фотографии
Евгений Гришковец приступил к работе над сценарием про Святополка Окаянного фотографии
Евгений Гришковец приступил к работе над сценарием про Святополка Окаянного фотографии
Евгений Гришковец приступил к работе над сценарием про Святополка Окаянного фотографии
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