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Александра Бортич устроится в престижный магазин к Григорию Антипенко

10 апреля
2017 год

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10 апреля 2017
10 апреля в 21.00 на телеканале «Россия 1» состоится премьера нового сериала «Торгсин», действие которого разворачивается в Москве 30-х годов прошлого века.

Александра Бортич устроится в престижный магазин к Григорию Антипенко

Судьба свела двух разных людей - молодую талантливую переводчицу Лиду Сокольскую (Александра Бортич) и директора Торгсина («магазин для торговли с иностранцами») Виктора Сереброва (Григорий Антипенко). Девушка пришла в магазин, чтобы раскрыть тайну старинного изумрудного кулона, и Серебров, разглядев в ней потенциал, предложил ей работу. А тем временем в Москве орудует банда Гири (Сергей Горобченко). Жертвами жестоких налетов и убийств становятся обладатели изумрудных украшений, и посетителей Торгсина ждёт незавидная участь…

Помимо Бортич, Антипенко и Горобченко, в сериале также заняты Екатерина Климова, Сергей Шакуров, Александр Носик, Алексей Демидов, Марина Коняшкина, Роман Мадянов, Сергей Юшкевич, Кирилл Козаков, Дмитрий Щербина, Екатерина Копанова и другие актёры.

8-серийную драму поставил Дмитрий Петрунь.
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Александра Бортич устроится в престижный магазин к Григорию Антипенко фотографии
Александра Бортич устроится в престижный магазин к Григорию Антипенко фотографии
Александра Бортич устроится в престижный магазин к Григорию Антипенко фотографии
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