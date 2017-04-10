Александра Бортич устроится в престижный магазин к Григорию Антипенко

10 апреля
в 21.00
на телеканале «Россия 1»
состоится премьера нового сериала «Торгсин»
, действие которого разворачивается в Москве 30-х годов прошлого века.
Судьба свела двух разных людей - молодую талантливую переводчицу Лиду Сокольскую (Александра Бортич
) и директора Торгсина («магазин для торговли с иностранцами») Виктора Сереброва (Григорий Антипенко
). Девушка пришла в магазин, чтобы раскрыть тайну старинного изумрудного кулона, и Серебров, разглядев в ней потенциал, предложил ей работу. А тем временем в Москве орудует банда Гири (Сергей Горобченко
). Жертвами жестоких налетов и убийств становятся обладатели изумрудных украшений, и посетителей Торгсина ждёт незавидная участь…
Помимо Бортич
, Антипенко
и Горобченко
, в сериале также заняты Екатерина Климова
, Сергей Шакуров
, Александр Носик
, Алексей Демидов
, Марина Коняшкина
, Роман Мадянов
, Сергей Юшкевич
, Кирилл Козаков
, Дмитрий Щербина
, Екатерина Копанова
и другие актёры.
8-серийную драму поставил Дмитрий Петрунь.
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