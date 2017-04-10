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Сериалу «Призрак опера» не быть

10 апреля
2017 год

Новости кино >>
10 апреля 2017
В рамках программы ТВ-3 «Быть или не быть» потенциальные зрители проголосовали против сериала Эмиля Никогосяна «Призрак опера» с Гариком Харламовым в главной роли.

Сериалу «Призрак опера» не быть

«Быть» проголосовало только 62%, а «Не быть» - 38%. Всего же по поводу проекта высказалось 44245 человек. По правилам программы в производство могут быть запущены только те сериалы, которым удалось получить не менее 75% голосов.

Авторы «Призрака опера» предложили зрителям отвлечься на полчаса от рутинных забот и перенестись в фантастический параллельный мир, в котором полицейские доверяют свои миллионы сомнительным инвестиционным менеджерам с внешностью Гарика Харламова, а потом страдают от появления призрака всё того же Харламова. Но зрители отказались от предложенной идеи.

Программа «Быть или не быть» была задумана с целью тесного сотрудничества кинематографистов и зрителей. ТВ-3 показывает пилоты сериалов, после чего их создатели, звёзды отечественного кино и кинокритики обсуждают каждый из проектов, а зрителям предлагают решить, какие истории они хотят смотреть дальше: для этого организовано голосование не только в студии, но и онлайн.
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Эмиль НикогосянГарик Харламов

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Сериалу «Призрак опера» не быть фотографии
Сериалу «Призрак опера» не быть фотографии
Сериалу «Призрак опера» не быть фотографии
Сериалу «Призрак опера» не быть фотографии
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