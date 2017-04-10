Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Стивен Сигал празднует юбилей

10 апреля
2017 год

Новости кино >>
10 апреля 2017
Сегодня, 10 апреля, исполнилось 65 лет лучшему коку мира - Стивену Сигалу, известному на постсоветском пространстве как Нико.

Стивен Сигал празднует юбилей

Стивен Сигал родился 10 апреля 1952 года в Ленсинге, штат Мичиган. В 1957-м его семья переехала в Фуллертон. Миссис Пэт Сигал была приёмщицей-администратором в поликлинике, а её муж — учителем математики в школе. В возрасте 7 лет мальчик заинтересовался восточными единоборствами и начал осваивать азы айкидо под руководством японца, жившего по соседству. Закончив школу и проучившись несколько лет в Фуллертонском колледже, в 1971 году отправился в Японию, чтобы продолжить своё обучение айкидо. Спустя 4 года Сигал-сэнсэй стал первым в истории Японии американцем, открывшим здесь Додзё (Осака, район Дзюсо). Он назвал его «Тэнсин» («Божественная воля»). В 1982 году, ещё в Японии, впервые попал в кинобизнес. В Киото Сигала пригласил знаменитый мастер по японскому фехтованию на мечах Оноха Итторо на съёмки картины «Вызов» как эксперта по японскому фехтованию. Он поставил несколько боёв на мечах и привёл своих учеников из Тэнсин Додзё для массовок.

По возвращении в США Сигал основал в Лос-Анджелесе школу восточных единоборств. Здесь-то будущего актёра и присмотрел для кино директор крупного голливудского агентства Майкл Овитц, являвшийся одним из учеников Сигала. Он пригласил своего учителя на «прослушивание» для фильма «Над законом», который в России демонстрировался под названием «Нико». Впоследствии из-за однообразных сюжетов многие ленты с участием Сигала на постсоветском пространстве часто называли «Нико», добавляя лишь порядковый номер. Например, самая его коммерчески успешная картина «В осаде», полюбившаяся и зрителям, имела приставку «Нико-5».

Всего на счету Сигала 55 ролей в таких фильмах и сериалах, как «Отмеченный смертью», «Смерти вопреки», «Во имя справедливости», «Мачете» и многие другие. Он также часто выступает в своих лентах как автор сценария и продюсер. Пробовал себя и на режиссёрском поприще, сняв «В смертельной опасности».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Стивен Сигал задумался о российском гражданстве
Стивен Сигал получил звезду на московской Аллее славы
Владимир Путин дал Стивену Сигалу российское гражданство

Рецензии:
«Мачете»
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Стивен Сигал
фильмы
В осадеВ смертельной опасностиВо имя справедливостиМачетеНад закономОтмеченный смертьюСмерти вопреки

фотографии >>
Стивен Сигал празднует юбилей фотографии
Стивен Сигал празднует юбилей фотографии
Стивен Сигал празднует юбилей фотографии
Стивен Сигал празднует юбилей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Ник Пуловский   10.04.2017 - 14:49
Здоровья Сигалу на долгие годы! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Гиви Берикашвили
10 апреля ушёл из жизни актёр Гиви Берикашвили.
Владимир Матвеев
10 аареля скончался актёр Владимир Матвеев.
Геннадий Ильин
9 апреля ушёл из жизни актёр Геннадий Ильин.
Георгий Гречко
8 апреля скончался космонавт Георгий Гречко.
Александр Устинов
6 апреля ушёл из жизни актёр Александр Устинов.
Юрий Уланов
6 апреля ушёл из жизни кинооператор Юрий Уланов.

День рождения >>

Виктория Айзентир
Владимир Аникин
Белла Ахмадулина
Денис Беспалый
Александр Булатов
Даниил Вахрушев
Ирина Горбачёва
Юлле Кальюсте
Елена Подкаминская
Борис Савченко
Юрий Силантьев
Хэйли Джоэл Осмент
Алекс Петтифер
Дельфин Сериг
Стивен Сигал
Макс фон Сюдов
Чарли Ханнэм
Омар Шариф
все родившиеся 10 апреля >>

Афиша кино >>

Барбадог
детский фильм, приключения
Россия, 2015
Дэвид Линч: Жизнь в искусстве
биография
Дания, США, 2016
Жена смотрителя зоопарка
биография, военный фильм, драма, экранизация
США, 2017
Киллер поневоле
комедия
Бельгия, Франция, 2016
Ой, мамочки!
комедия
Франция, 2017
Самый счастливый день в жизни Олли Мяки
биография, мелодрама, спортивный фильм
Германия, Финляндия, Швеция, 2016
Фантастическая любовь и где её найти
комедия, фэнтези
Великобритания, США, 2016
Форсаж 8
боевик, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Канада, США, Франция, Япония, 2017
Яна+Янко
комедия, семейное кино
Россия, 2017
Время первых
драма, исторический фильм
Россия, 2017
Танцы насмерть
молодежный фильм, научная фантастика
Россия, 2017
Байбаймэн
триллер, фильм ужасов
США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью