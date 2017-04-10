Стивен Сигал празднует юбилей

Сегодня, 10 апреля
, исполнилось 65
лет лучшему коку мира - Стивену Сигалу
, известному на постсоветском пространстве как Нико.
Стивен Сигал
родился 10 апреля 1952
года в Ленсинге, штат Мичиган. В 1957-м его семья переехала в Фуллертон. Миссис Пэт Сигал
была приёмщицей-администратором в поликлинике, а её муж — учителем математики в школе. В возрасте 7 лет мальчик заинтересовался восточными единоборствами и начал осваивать азы айкидо под руководством японца, жившего по соседству. Закончив школу и проучившись несколько лет в Фуллертонском колледже, в 1971 году отправился в Японию, чтобы продолжить своё обучение айкидо. Спустя 4 года Сигал-сэнсэй стал первым в истории Японии американцем, открывшим здесь Додзё (Осака, район Дзюсо). Он назвал его «Тэнсин» («Божественная воля»). В 1982 году, ещё в Японии, впервые попал в кинобизнес. В Киото Сигала
пригласил знаменитый мастер по японскому фехтованию на мечах Оноха Итторо
на съёмки картины «Вызов»
как эксперта по японскому фехтованию. Он поставил несколько боёв на мечах и привёл своих учеников из Тэнсин Додзё для массовок.
По возвращении в США Сигал основал в Лос-Анджелесе школу восточных единоборств. Здесь-то будущего актёра и присмотрел для кино директор крупного голливудского агентства Майкл Овитц
, являвшийся одним из учеников Сигала. Он пригласил своего учителя на «прослушивание» для фильма «Над законом»
, который в России демонстрировался под названием «Нико»
. Впоследствии из-за однообразных сюжетов многие ленты с участием Сигала на постсоветском пространстве часто называли «Нико», добавляя лишь порядковый номер. Например, самая его коммерчески успешная картина «В осаде»
, полюбившаяся и зрителям, имела приставку «Нико-5»
.
Всего на счету Сигала 55
ролей в таких фильмах и сериалах, как «Отмеченный смертью»
, «Смерти вопреки»
, «Во имя справедливости»
, «Мачете»
и многие другие. Он также часто выступает в своих лентах как автор сценария и продюсер. Пробовал себя и на режиссёрском поприще, сняв «В смертельной опасности»
.
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