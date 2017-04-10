Арми Хаммер хочет получить российское гражданство

В Москву прилетел Арми Хаммер
для того, чтобы представить столичному зрителю картину Бена Уитли «Перестрелка»
. Пресс-конференция с известным американским актёром, по сложившейся традиции, состоялась сегодня в отеле Ritz-Carlton, а вечером он посетит закрытую премьеру фильма в кинотеатре «Москва».
Из-за русских корней Хаммера
(его прабабушка по отцовской линии - актриса и певица Ольга Вадина
) многие вопросы журналистов крутились вокруг России. В частности, у него спросили, с кем из российских актёров или режиссёров он хотел бы сотрудничать, на что он ответил: «Я почти поработал с Тимуром Бекмамбетовым, он очень интересный персонаж, хотелось бы с ним всё-таки сделать общий проект».
Разумеется, зашла речь и про то, хочет ли он получить российское гражданство, но актёр отшутился от предложения: «Конечно, а у вас есть с собой? Я возьму, у меня даже есть моя фотография, могу вам сразу дать».
Что касается влияния русского происхождения на его жизнь, то Хаммер
ответил следующее: «Наша семья приехала из Советского Союза, я сам не раз бывал в России. Моё русское происхождение очень помогло мне получить роль в фильме Гая Ричи "Агенты А.Н.К.Л"».
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