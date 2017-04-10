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«Время первых» опередило «Призрака в доспехах»

10 апреля
2017 год

Новости кино >>
10 апреля 2017
«Время первых» Дмитрия Киселёва лидирует в прокате России и стран СНГ по итогам выходных (6-9 апреля), заработав 156,5 млн рублей.

«Время первых» опередило «Призрака в доспехах»

На втором месте мультфильм «Босс-молокосос», заработавший 107,3 млн рублей.

Третью строчку заняла киноадаптация манги «Призрак в доспехах», чьи сборы в России и СНГ прибавили к общей кассе ещё 86,1 млн рублей. В целом, за 10 дней картина собрала 393,7 млн рублей.

Следом за ними следуют мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» (42,6 млн) и «Лекарство от здоровья» Гора Вербински (42,1 млн).
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«Время первых» опередило «Призрака в доспехах» фотографии
«Время первых» опередило «Призрака в доспехах» фотографии
«Время первых» опередило «Призрака в доспехах» фотографии
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