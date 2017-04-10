«Время первых» опередило «Призрака в доспехах»

«Время первых» Дмитрия Киселёва
лидирует в прокате России и стран СНГ по итогам выходных (6-9 апреля), заработав 156,5
млн рублей.
На втором месте мультфильм «Босс-молокосос»
, заработавший 107,3
млн рублей.
Третью строчку заняла киноадаптация манги «Призрак в доспехах»
, чьи сборы в России и СНГ прибавили к общей кассе ещё 86,1
млн рублей. В целом, за 10 дней картина собрала 393,7
млн рублей.
Следом за ними следуют мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня»
(42,6
млн) и «Лекарство от здоровья» Гора Вербински
(42,1
млн).
обсуждение >>