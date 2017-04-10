Уилл Смит попал в мир «Матрицы»

На Youtube-канале The Unusual Suspect появился трейлер фантастической картины «Матрица» с Уиллом Смитом в главной роли.
Ролик представляет собой фантазию на тему, что получилось бы у Уилла Смита, если бы он сыграл Нео вместо Киану Ривза. Известно, что братьяВачовски (ныне сёстры) в своё время предлагали ему главную роль, но актёр отказался.
По признанию автора видео, на его создание ушло около трёх дней. С помощью видеоредактора After Effects он заменял Ривза на Смита на кадрах трейлера. С репликами Нео в исполнении Ривза автор проделал то же самое, вставив аналогичные из картин с участием Смита.
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