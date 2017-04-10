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Уилл Смит попал в мир «Матрицы»

10 апреля
2017 год

Новости кино >>
10 апреля 2017
На Youtube-канале The Unusual Suspect появился трейлер фантастической картины «Матрица» с Уиллом Смитом в главной роли.



Ролик представляет собой фантазию на тему, что получилось бы у Уилла Смита, если бы он сыграл Нео вместо Киану Ривза. Известно, что братья Вачовски (ныне сёстры) в своё время предлагали ему главную роль, но актёр отказался.

По признанию автора видео, на его создание ушло около трёх дней. С помощью видеоредактора After Effects он заменял Ривза на Смита на кадрах трейлера. С репликами Нео в исполнении Ривза автор проделал то же самое, вставив аналогичные из картин с участием Смита.

«Матрица» вышла на большие экраны в 1999 году и практически сразу обрела культовый статус. Позднее Вачовски сняли два продолжения - «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция».
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Уилл Смит попал в мир «Матрицы» фотографии
Уилл Смит попал в мир «Матрицы» фотографии
Уилл Смит попал в мир «Матрицы» фотографии
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