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Норвежские короткометражки едут в Россию

11 апреля
2017 год

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11 апреля 2017
С 14 апреля норвежский кинофестиваль Tromsø International Film Festival представит в России новую программу короткометражного кино – Films From The North.

Норвежские короткометражки едут в Россию

Крупнейший норвежский кинофестиваль Tromsø International Film Festival вновь едет в тур по России – традиционно новую программу короткометражного кино режиссёры и организаторы представят в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Петрозаводске, Архангельске, Северодвинске и Апатитах. В программе – 6 короткометражных фильмов, рассматривающих эмоции и переживания человека в эпоху меняющегося постиндустриального мира – от сказок о море и разборок односельчан до терзаний молодых и самоуверенных горожан. Все герои запутались в пространстве между грезами и реальностью – как далеко они смогут зайти, чтобы поддерживать видимость благополучия?

Даты тура:

Москва – 14 апреля, кинотеатр Каро 8 Атриум

Архангельск – 15 апреля, к/к Русь

Северодвинск – 16 апреля, к/к Родина

Петрозаводск – 21 апреля, к/т Калевала

Санкт-Петербург – 22 - 23 апреля, к/т Родина

Апатиты – 26 апреля, к/т Полярный

Мурманск – 27 апреля, к/т Мурманск, в рамках фестиваля «Птица Баренц»

Tromsø International Film Festival — один из самых популярных кинофестивалей в Норвегии, который проводится с 1991 года, в России фестиваль реализует несколько проектов, среди которых – ежегодные релизы программы короткометражных фильмов и тур специального продакшена фестиваля с немым кино и живой музыкой.
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Норвежские короткометражки едут в Россию фотографии
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