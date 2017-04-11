Норвежские короткометражки едут в Россию

норвежский кинофестиваль Tromsø International Film Festival представит в России новую программу короткометражного кино – Films From The North.Крупнейший норвежский кинофестиваль Tromsø International Film Festival вновь едет в тур по России – традиционно новую программу короткометражного кино режиссёры и организаторы представят в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Петрозаводске, Архангельске, Северодвинске и Апатитах. В программе – 6 короткометражных фильмов, рассматривающих эмоции и переживания человека в эпоху меняющегося постиндустриального мира – от сказок о море и разборок односельчан до терзаний молодых и самоуверенных горожан. Все герои запутались в пространстве между грезами и реальностью – как далеко они смогут зайти, чтобы поддерживать видимость благополучия?Даты тура:Москва –, кинотеатр Каро 8 АтриумАрхангельск –, к/к РусьСеверодвинск –, к/к РодинаПетрозаводск –, к/т КалевалаСанкт-Петербург –, к/т РодинаАпатиты –, к/т ПолярныйМурманск –, к/т Мурманск, в рамках фестиваля «Птица Баренц»Tromsø International Film Festival — один из самых популярных кинофестивалей в Норвегии, который проводится с 1991 года, в России фестиваль реализует несколько проектов, среди которых – ежегодные релизы программы короткометражных фильмов и тур специального продакшена фестиваля с немым кино и живой музыкой.