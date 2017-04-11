Норвежские короткометражки едут в Россию

С 14 апреля
норвежский кинофестиваль Tromsø International Film Festival представит в России новую программу короткометражного кино – Films From The North.
Крупнейший норвежский кинофестиваль Tromsø International Film Festival вновь едет в тур по России – традиционно новую программу короткометражного кино режиссёры и организаторы представят в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Петрозаводске, Архангельске, Северодвинске и Апатитах. В программе – 6 короткометражных фильмов, рассматривающих эмоции и переживания человека в эпоху меняющегося постиндустриального мира – от сказок о море и разборок односельчан до терзаний молодых и самоуверенных горожан. Все герои запутались в пространстве между грезами и реальностью – как далеко они смогут зайти, чтобы поддерживать видимость благополучия?
Даты тура:
Москва – 14 апреля
, кинотеатр Каро 8 Атриум
Архангельск – 15 апреля
, к/к Русь
Северодвинск – 16 апреля
, к/к Родина
Петрозаводск – 21 апреля
, к/т Калевала
Санкт-Петербург – 22 - 23 апреля
, к/т Родина
Апатиты – 26 апреля
, к/т Полярный
Мурманск – 27 апреля
, к/т Мурманск, в рамках фестиваля «Птица Баренц»
Tromsø International Film Festival — один из самых популярных кинофестивалей в Норвегии, который проводится с 1991 года, в России фестиваль реализует несколько проектов, среди которых – ежегодные релизы программы короткометражных фильмов и тур специального продакшена фестиваля с немым кино и живой музыкой.
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