Халк избил Тора в новом тизере

Студия Marvel опубликовала тизер-трейлер фильма «Тор: Рагнарёк». В нём можно увидеть гладиаторский поединок бога-громовержца с Халком, а также трагическую утрату легендарного молота Мьёльнира.
По сюжету, вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага, который охотится за Камнями Бесконечности, Тор обнаруживает, что действия его брата Локи, узурпировавшего трон, приблизили самое страшное событие – Рагнарёк. По легенде, это ознаменует последнюю битву Асгарда, в ходе которой он будет полностью разрушен.
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