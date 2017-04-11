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Халк избил Тора в новом тизере

11 апреля
2017 год

Новости кино >>
11 апреля 2017
Студия Marvel опубликовала тизер-трейлер фильма «Тор: Рагнарёк». В нём можно увидеть гладиаторский поединок бога-громовержца с Халком, а также трагическую утрату легендарного молота Мьёльнира.



По сюжету, вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага, который охотится за Камнями Бесконечности, Тор обнаруживает, что действия его брата Локи, узурпировавшего трон, приблизили самое страшное событие – Рагнарёк. По легенде, это ознаменует последнюю битву Асгарда, в ходе которой он будет полностью разрушен.

В фильме снимались Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Кейт Бланшетт, а также Марк Руффало, Тесса Томпсон и Энтони Хопкинс. Режиссёр Тайка Вайтити пообещал, что в новом «Торе» будет показана планета Сакаар, фигурирующая в сюжете мультфильма «Планета Халка». Собственно, гладиаторский поединок, показанный в трейлере, происходит именно на этой планете.

«Тор: Рагнарёк» выйдет в прокат 2 ноября 2017 года.
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Халк избил Тора в новом тизере фотографии
Халк избил Тора в новом тизере фотографии
Халк избил Тора в новом тизере фотографии
Халк избил Тора в новом тизере фотографии
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