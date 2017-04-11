«Призрак дома на холме» станет сериалом

Netflix намерен снять сериал по мотивам романа Ширли Джексон «Призрак дома на холме». Пока официального названия у шоу нет, известно, что оно будет состоять из 10 эпизодов, а режиссёром выступит Майк Флэнеган
, известный по таким фильмам ужасов как «Уиджи. Проклятие доски дьявола»
, «Окулус»
и «Тишина»
. Производством сериала займутся Paramount TV и Amblin TV (подразделение компании Стивена Спилберга
Amblin Partners).
Продюсеры Дэррил Фрэнк
и Джастин Фалвей
– поклонники романа Джексон «Призрак дома на холме» - добились получения Paramount TV прав на экранизацию одной из самых известных историй 20-го века о привидениях. Флэнеган не только займёт режиссёрское кресло, но и напишет сценарий. Также он выступит исполнительным продюсером. В продвижении сериала ему поможет Тревор Мэйси
, с которым Флэнегану уже приходилось работать над фильмами «Окулус», «Сомния»
и «Уиджи. Проклятие доски дьявола».
Романа Ширли Джексон был признан Стивеном Кингом
важнейшим произведением литературы ужасов XX века. В центре сюжета - старинный особняк на холме, приносящий его обитателям только горе. Владельцы отказываются в нём жить, пожилая чета, присматривающая за домом, не рискует оставаться здесь на ночь. За домом прочно закрепилась репутация обители привидений. И вот однажды тишину дома нарушает шумная компания визитёров. Доктор Монтегю, исследователь паранормальных явлений, снимает на лето особняк для изучения происходящих там феноменов. Никто из прибывших не может даже предположить, каким кошмаром завершится эта поездка.
«Призрак дома на холме» дважды экранизировали. Роберт Уайз
был номинирован на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру в 1964 году за одноимённый фильм, снятый по мотивам романа. В 1999 году Ян де Бонт
снял ремейк этого фильма ужасов с Лиамом Нисоном
в роли доктора Дэвида Мэрроу. Критики встретили новый «Призрак дома на холме»
, мягко говоря, холодно. В 2000 году он был номинирован на «Золотую малину» в четырёх категориях.
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