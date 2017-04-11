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ТВ-3 покажет новый сезон «Твин Пикс»

11 апреля
2017 год

Новости кино >>
11 апреля 2017
Легендарная мистическая драма «Твин Пикс» возвращается 22 мая. В России новый сезон будет транслироваться по каналу ТВ-3, который приобрёл права у компании CBS Studios International. 25 лет спустя за продолжение сериала, состоящего из 18 эпизодов, по-прежнему отвечают Дэвид Линч и Марк Фрост, к которым присоединилась Сабрина С. Сазерленд. Помимо «старого» звёздного состава – Кайла Маклахлена, Шерил Ли, Майкла Онткина, Ричарда Бреммера, Дэвида Духовны – мы увидим Наоми Уоттс, Тима Рота, Аманду Сейфрид, Дженнифер Джейсон Ли, Джеймса Белуши, Монику Беллуччи и других звёзд.

ТВ-3 покажет новый сезон «Твин Пикс»

В США первый сдвоенный эпизод покажут 21 мая, так что россиянам придётся выждать всего один день. Кроме того, ТВ-3 покажет предыдущие два сезона в новой озвучке.

Также стало известно, что компания Amedia TV и CBS Studios International объявили о заключении долгосрочного эксклюзивного лицензионного соглашения на сериалы CBS и Showtime, включая продолжение сериала «Твин Пикс». Премьера на «Амедиатеке» состоится в один день с премьерой на ТВ-3 – 22 мая, а начиная с 15 апреля подписчики сервиса смогут посмотреть первые два сезона «Твин Пикс», выходившие на экраны в 1990-1991 годах.
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ТВ-3 покажет новый сезон «Твин Пикс» фотографии
ТВ-3 покажет новый сезон «Твин Пикс» фотографии
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