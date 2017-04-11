«Союзмультфильм» будет отстаивать права на персонажей в суде

«Союзмультфильм» будет добиваться пересмотра контрактов по правам на библиотеку студии, в том числе через суд. Об этом пишет RNS со ссылкой на председателя правления компании Юлианну Слащёву
. Бывшая глава СТС-Медиа сделала соответствующее заявление после совещания с мультипликаторами, в котором также принимал участие министр культуры Владимир Мединский.
Юлианна Слащёва: «Ждите большого шума и скандала. Я начну сейчас расторгать все невыгодные для «Союзмультфильма» договора, судить всех, кто откажется пересматривать условия. Потому что сегодня практически все договора заключены на невыгодных для киностудии условиях. Именно поэтому авторы не получали отчисления по много лет».
Она подчеркнула, что студия не может полагаться лишь на государственные дотации, то есть «Союзмультфильм» должен начать самостоятельно зарабатывать.
Погасить задолженность киностудии перед авторами помогут Российский союз правообладателей (РСП) и Национальный фонд поддержки правообладателей. Для этих целей они готовы выделить 9 млн рублей
. Президент совета РСП Никита Михалков
отметил, что сложившаяся ситуация, поставившая многих мультипликаторов на грань выживания, «требует участия всех нас».
Ранее Министерство культуры посоветовало «Союзмультфильму» провести ревизию невыгодных договоров, чтобы вернуть авторские права на известные советские мультфильмы. По мнению ведомства, это поможет добиться начисления части денег по соглашению с авторами.
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