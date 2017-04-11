«Союзмультфильм» будет отстаивать права на персонажей в суде

ревью

Молодой артист - о судьбе, комедии, популярности, неудобных вопросах и Олеге Табакове

Денис Парамонов: «У меня была мечта играть в театре Табакова и сниматься у Михалкова»

Новости театра

«Геликон-опера» открыла продажу билетов на следующий сезон в день рождения

Билеты на спектакли с августа 2017 до конца марта 2018 года уже можно купить в кассах.