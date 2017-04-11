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«Три дня до весны» возродят старые традиции «Ленфильма»

11 апреля
2017 год

Новости кино >>
11 апреля 2017
10 апреля в Москве прошел пресс-показ и пресс-конференция новой картины «Три дня до весны», первого фильма в трилогии «Ленфильма» о блокаде. Лента, которая выйдет в прокат 4 мая, станет подарком студии ветеранам ко Дню Победы. Режиссёр Александр Касаткин, продюсер Эдуард Пичугин, композитор Антон Лубченко, оператор Руслан Герасименков, актёры Елена Лотова и Игорь Грабузов поделились тем, как создавали картину.

«Три дня до весны» возродят старые традиции «Ленфильма»

В начале пресс-конференции продюсер Эдуард Пичугин рассказал, что проект на такую сложную и серьезную тему призван правдиво показать подвиги сотрудников госбезопасности и постараться задокументировать их для будущего поколения. История, описанная в картине, основана на реальных событиях, рассказах ветеранов, книгах и архивных материалах.

Практически каждого участника проекта с темой войны связывают личные воспоминания и память о подвигах предков. К режиссёру Александру Касаткину сценарий, над которым работали прежде Аркадий Высоцкий, затем Александр Бородянский, попал волею судьбы. Он рассказал, что внес в историю многое от себя: «Несомненно, было очень интересно поработать с темой блокады — это то, что случается раз жизни. Ещё более принципиальным лично для меня стало то, что в фильме идет речь о сотрудниках противочумной службы, потому что мой дед и бабушка были сотрудниками этой системы в годы войны. Я давно хотел снять фильм на эту тему».



Главные роли в картине исполнили Кирилл Плетнёв и Елена Лотова, для которой «Три дня до весны» стал дебютом в полнометражном кино. Готовясь играть врача Ольгу Марицкую, Елена читала «Блокадную книгу» Даниила Гранина и Алеся Адамовича и консультировалась с сотрудниками медицинских бактериологических учреждений, изучала врачебную практику изнутри. По словам режиссёра, актриса и исполнитель главной роли офицера НКВД Андреева, Кирилл Плетнёв быстро стали органичным актерским дуэтом.

Ещё один дебют в фильме «Три дня до весны» — актёр Игорь Грабузов, который сыграл лейтенанта Горелика, молодого напарника главного героя.

Игорь Грабузов: «Для меня очень важен этот фильм и его тема, поскольку я сам ленинградец, моя бабушка пережила 900 дней блокады, но потеряла сестер и брата. Я с детство знаю эти душераздирающие истории».

Фильм, снятый в старых традициях «Ленфильма», возрождает не только культ сильного эмоционального кино, но и возвращает особое значение музыкального оформления. Известный композитор Антон Лубченко выступил автором партитуры для фильма общей длительностью 1 час 10 минут, которую записал симфонический оркестр Мариинского театра. Он рассказал, что в работе над композицией совместно с режиссёром использовался непопулярный сегодня, но замечательный подход.

Антон Лубченко: «Обычно режиссёры дают авторам музыки референсы и хотят получить «то же самое, но другое, чтобы не было претензий по авторским правам». Александр не приемлет штампов. Мы просто гуляли с режиссёром по городу летом, разговаривали о жизни, об искусстве, затем приходили домой, и я наигрывал рождающуюся мелодию на стареньком рояле».

В завершении пресс-конференции Эдуард Пичугин рассказал о последующих частях трилогии о блокаде. Они не будут сюжетно связаны с лентой «Три дня до весны» и посвящены другим подвигам героев Ленинграда. Картина с рабочим названием «Трое» уже запущена в производство. Она повествует о героических и малоизвестных поступках роты особого назначения, а также сотрудников ВНИИ растениеводства им. Вавилова, которые ценой своих жизней сохранили зерновой фонд, позволивший восстанавливать хозяйство после войны. Третья картина посвящена подвигам ленинградских детей и, по словам Эдуарда Пичугина, напомнит о другой ленфильмовской ленте 1970 года «Зелёные цепочки».
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фильмы
Зелёные цепочкиТри дня до весны

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«Три дня до весны» возродят старые традиции «Ленфильма» фотографии
«Три дня до весны» возродят старые традиции «Ленфильма» фотографии
«Три дня до весны» возродят старые традиции «Ленфильма» фотографии
«Три дня до весны» возродят старые традиции «Ленфильма» фотографии
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