«Три дня до весны» возродят старые традиции «Ленфильма»

В начале пресс-конференции продюсер Эдуард Пичугин рассказал, что проект на такую сложную и серьезную тему призван правдиво показать подвиги сотрудников госбезопасности и постараться задокументировать их для будущего поколения. История, описанная в картине, основана на реальных событиях, рассказах ветеранов, книгах и архивных материалах.
Практически каждого участника проекта с темой войны связывают личные воспоминания и память о подвигах предков. К режиссёру Александру Касаткину сценарий, над которым работали прежде Аркадий Высоцкий, затем Александр Бородянский, попал волею судьбы. Он рассказал, что внес в историю многое от себя: «Несомненно, было очень интересно поработать с темой блокады — это то, что случается раз жизни. Ещё более принципиальным лично для меня стало то, что в фильме идет речь о сотрудниках противочумной службы, потому что мой дед и бабушка были сотрудниками этой системы в годы войны. Я давно хотел снять фильм на эту тему».
Главные роли в картине исполнили Кирилл Плетнёв и Елена Лотова, для которой «Три дня до весны» стал дебютом в полнометражном кино. Готовясь играть врача Ольгу Марицкую, Елена читала «Блокадную книгу» Даниила Гранина и Алеся Адамовича и консультировалась с сотрудниками медицинских бактериологических учреждений, изучала врачебную практику изнутри. По словам режиссёра, актриса и исполнитель главной роли офицера НКВД Андреева, Кирилл Плетнёв быстро стали органичным актерским дуэтом.
Ещё один дебют в фильме «Три дня до весны» — актёр Игорь Грабузов, который сыграл лейтенанта Горелика, молодого напарника главного героя.
Игорь Грабузов: «Для меня очень важен этот фильм и его тема, поскольку я сам ленинградец, моя бабушка пережила 900 дней блокады, но потеряла сестер и брата. Я с детство знаю эти душераздирающие истории».
Фильм, снятый в старых традициях «Ленфильма», возрождает не только культ сильного эмоционального кино, но и возвращает особое значение музыкального оформления. Известный композитор Антон Лубченко выступил автором партитуры для фильма общей длительностью 1 час 10 минут, которую записал симфонический оркестр Мариинского театра. Он рассказал, что в работе над композицией совместно с режиссёром использовался непопулярный сегодня, но замечательный подход.
Антон Лубченко: «Обычно режиссёры дают авторам музыки референсы и хотят получить «то же самое, но другое, чтобы не было претензий по авторским правам». Александр не приемлет штампов. Мы просто гуляли с режиссёром по городу летом, разговаривали о жизни, об искусстве, затем приходили домой, и я наигрывал рождающуюся мелодию на стареньком рояле».
В завершении пресс-конференции Эдуард Пичугин рассказал о последующих частях трилогии о блокаде. Они не будут сюжетно связаны с лентой «Три дня до весны» и посвящены другим подвигам героев Ленинграда. Картина с рабочим названием «Трое» уже запущена в производство. Она повествует о героических и малоизвестных поступках роты особого назначения, а также сотрудников ВНИИ растениеводства им. Вавилова, которые ценой своих жизней сохранили зерновой фонд, позволивший восстанавливать хозяйство после войны. Третья картина посвящена подвигам ленинградских детей и, по словам Эдуарда Пичугина, напомнит о другой ленфильмовской ленте 1970 года «Зелёные цепочки».
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