Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джек Воробей и все-все-все

11 апреля
2017 год

Новости кино >>
11 апреля 2017
Студия Disney опубликовала несколько характерных постеров фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». На них изображены Джонни Депп в роли капитана Джека Воробья, Хавьер Бардем в образе капитана Салазара, Кая Скоделарио в роли Карины Смит, Брентон Туэйтс в роли Генри Тёрнера и Джеффри Раш в образе капитана Барбоссы.

Джек Воробей и все-все-все

В пятой части диснеевской франшизы Джек с товарищами отправятся на поиски трезубца Посейдона, с помощью которого можно полностью контролировать моря. Только этот могущественный артефакт может спасти от капитана Салазара (Хавьер Бардем) и его приспешников.

Первый тизер вышел в октябре 2016 года во время показа сериала «Ходячие мертвецы», а во время трансляции американского Суперкубка в феврале 2017 года был продемонстрирован трейлер. «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» выйдет в прокат 25 мая 2017 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Джек Воробей появился в новом трейлере «Пиратов Карибского моря»
Хавьер Бардем разыскивает Джека Воробья
персоны
Хавьер БардемДжонни ДеппДжеффри РашКая СкоделариоБрентон Туэйтс
фильмы
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказкиХодячие мертвецы

фотографии >>
Джек Воробей и все-все-все фотографии
Джек Воробей и все-все-все фотографии
Джек Воробей и все-все-все фотографии
Джек Воробей и все-все-все фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Гиви Берикашвили
10 апреля ушёл из жизни актёр Гиви Берикашвили.
Владимир Матвеев
10 аареля скончался актёр Владимир Матвеев.
Геннадий Ильин
9 апреля ушёл из жизни актёр Геннадий Ильин.
Георгий Гречко
8 апреля скончался космонавт Георгий Гречко.
Александр Устинов
6 апреля ушёл из жизни актёр Александр Устинов.
Юрий Уланов
6 апреля ушёл из жизни кинооператор Юрий Уланов.

День рождения >>

Константин Адашевский
Валерий Гаркалин
Галина Демчук
Сергей Кошонин
Валентинас Масальскис
Степан Морозов
Иван Моховиков
Леонид Реутов
Мария Тарасова (II)
Франческа Бертини
Винсент Галло
Джоэл Грей
Пол Дуглас
Наташа Ренье
Питер Ригерт
Марина Фуа
все родившиеся 11 апреля >>

Афиша кино >>

Барбадог
детский фильм, приключения
Россия, 2015
Дэвид Линч: Жизнь в искусстве
биография
Дания, США, 2016
Жена смотрителя зоопарка
биография, военный фильм, драма, экранизация
США, 2017
Киллер поневоле
комедия
Бельгия, Франция, 2016
Ой, мамочки!
комедия
Франция, 2017
Самый счастливый день в жизни Олли Мяки
биография, мелодрама, спортивный фильм
Германия, Финляндия, Швеция, 2016
Фантастическая любовь и где её найти
комедия, фэнтези
Великобритания, США, 2016
Форсаж 8
боевик, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Канада, США, Франция, Япония, 2017
Яна+Янко
комедия, семейное кино
Россия, 2017
Время первых
драма, исторический фильм
Россия, 2017
Танцы насмерть
молодежный фильм, научная фантастика
Россия, 2017
Байбаймэн
триллер, фильм ужасов
США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью