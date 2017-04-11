Джек Воробей и все-все-все

Студия Disney опубликовала несколько характерных постеров фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
. На них изображены Джонни Депп
в роли капитана Джека Воробья, Хавьер Бардем
в образе капитана Салазара, Кая Скоделарио
в роли Карины Смит, Брентон Туэйтс
в роли Генри Тёрнера и Джеффри Раш
в образе капитана Барбоссы.
В пятой части диснеевской франшизы Джек с товарищами отправятся на поиски трезубца Посейдона, с помощью которого можно полностью контролировать моря. Только этот могущественный артефакт может спасти от капитана Салазара (Хавьер Бардем) и его приспешников.
Первый тизер вышел в октябре 2016 года во время показа сериала «Ходячие мертвецы»
, а во время трансляции американского Суперкубка в феврале 2017 года был продемонстрирован трейлер. «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» выйдет в прокат 25 мая 2017 года
.
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