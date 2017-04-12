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«Движение» откроется «Отличницей» Оксаны Карас

12 апреля
2017 год

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12 апреля 2017
Пятый Национальный кинофестиваль дебютов «Движение», который пройдёт в Омске с 25 по 29 апреля, объявил конкурсную программу.

«Движение» откроется «Отличницей» Оксаны Карас

В основном конкурсе «Движение. Вперёд» в этом году примут участие 7 полнометражных картин. Откроет фестиваль сериал Оксаны Карас «Отличница», главные роли в котором сыграли Яна Гладких, Никита Ефремов, Александр Яценко, Юлия Ауг, Владимир Мишуков и Таисия Вилкова. «Отличница» снималась как 8-серийный телевизионный проект, но специально для «Движения» создатели приготовили сокращённую версию. Также в конкурсе полнометражных фильмов будут представлены экранизация знаменитой пьесы Анны Яблонской «Язычники» – полнометражный дебют театрального режиссера Валерии Сурковой, киноверсия театральной постановки по пьесе Василия Сигарева «Гупёшка» режиссёра Влада Фурмана, военный детектив Александра Касаткина «Три дня до весны», психологическая драма «Нашла коса на камень» выпускницы Кельнской академии медиа-искусств Ани Крайс, экзистенциальное роуд-муви «Амун» Анара Аббасова и принимавшая участие в конкурсе Пусанского фестиваля якутская драма «Костёр на ветру» дебютанта Дмитрия Давыдова.

Стас Тыркин, программный директор фестиваля: «В основной конкурс «Движение. Вперёд» в этом году попали картины, пытающиеся осмыслить не только реальность, но и более или менее отдалённое прошлое нашей страны — от военных дней и хрущёвской оттепели до лихих девяностых. Не нужно говорить о том, насколько эти времена по-прежнему резонируют в сегодняшнем дне. Сразу в нескольких конкурсных фильмах авторы парадоксально касаются вопросов веры и безверия — тема религиозных противоречий сегодня тоже более чем актуальна. Одна из главных тем нашего документального конкурса — жизнь, а точнее, выживание людей с ограниченными возможностями. Наконец-то об этом заговорили в полную силу, и мы, конечно, не могли пройти мимо этого важного разговора».

В конкурс неигрового кино «Движение. Жизнь» вошли 9 картин: «В ожидании чуда» Александра Слободяника, «Достояние республики» Анны Кузнецовой, «Чемодан без ручки» Элен Нелидовой, «Лайв» Максима Лукьянца, «Про рок» Евгения Григорьева, «Курс Достоевского» Валентины Елиной, «Одно желание» Виталия Дубинина, «Интимные тайны животных» Валентина Ткача и «Наказание» Юлии Зиновьевой. В программе короткого метра «Движение. Начало» - 10 лент: «Sasha» Роберта Дэфа, «Коляся» Рината Махмудова, «Маленький поезд» Тамары Дондурей, «Ёф» Николая Сидорова-Французова, «Каникулы» Юлии Калининой, «Море спокойствия» Исмаила Сафарали, «Первая любовь» Евгения Морозова, «Рай» Бориса Акопова, «Тум-балалайка» Вениамина Илясова и «Чистый взгляд» Натальи Назаровой.
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