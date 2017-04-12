«Движение» откроется «Отличницей» Оксаны Карас

Пятый Национальный кинофестиваль дебютов «Движение»
, который пройдёт в Омске с 25 по 29 апреля
, объявил конкурсную программу.
В основном конкурсе «Движение. Вперёд»
в этом году примут участие 7
полнометражных картин. Откроет фестиваль сериал Оксаны Карас «Отличница»
, главные роли в котором сыграли Яна Гладких
, Никита Ефремов
, Александр Яценко
, Юлия Ауг
, Владимир Мишуков
и Таисия Вилкова
. «Отличница»
снималась как 8-серийный телевизионный проект, но специально для «Движения»
создатели приготовили сокращённую версию. Также в конкурсе полнометражных фильмов будут представлены экранизация знаменитой пьесы Анны Яблонской «Язычники»
– полнометражный дебют театрального режиссера Валерии Сурковой
, киноверсия театральной постановки по пьесе Василия Сигарева «Гупёшка»
режиссёра Влада Фурмана
, военный детектив Александра Касаткина «Три дня до весны»
, психологическая драма «Нашла коса на камень»
выпускницы Кельнской академии медиа-искусств Ани Крайс
, экзистенциальное роуд-муви «Амун» Анара Аббасова
и принимавшая участие в конкурсе Пусанского фестиваля якутская драма «Костёр на ветру»
дебютанта Дмитрия Давыдова
.
Стас Тыркин
, программный директор фестиваля: «В основной конкурс «Движение. Вперёд» в этом году попали картины, пытающиеся осмыслить не только реальность, но и более или менее отдалённое прошлое нашей страны — от военных дней и хрущёвской оттепели до лихих девяностых. Не нужно говорить о том, насколько эти времена по-прежнему резонируют в сегодняшнем дне. Сразу в нескольких конкурсных фильмах авторы парадоксально касаются вопросов веры и безверия — тема религиозных противоречий сегодня тоже более чем актуальна. Одна из главных тем нашего документального конкурса — жизнь, а точнее, выживание людей с ограниченными возможностями. Наконец-то об этом заговорили в полную силу, и мы, конечно, не могли пройти мимо этого важного разговора».
В конкурс неигрового кино «Движение. Жизнь»
вошли 9
картин: «В ожидании чуда» Александра Слободяника
, «Достояние республики» Анны Кузнецовой
, «Чемодан без ручки» Элен Нелидовой
, «Лайв» Максима Лукьянца
, «Про рок» Евгения Григорьева
, «Курс Достоевского» Валентины Елиной
, «Одно желание» Виталия Дубинина
, «Интимные тайны животных» Валентина Ткача
и «Наказание» Юлии Зиновьевой
. В программе короткого метра «Движение. Начало»
- 10
лент: «Sasha» Роберта Дэфа
, «Коляся» Рината Махмудова
, «Маленький поезд» Тамары Дондурей
, «Ёф» Николая Сидорова-Французова
, «Каникулы» Юлии Калининой
, «Море спокойствия» Исмаила Сафарали
, «Первая любовь» Евгения Морозова
, «Рай» Бориса Акопова
, «Тум-балалайка» Вениамина Илясова
и «Чистый взгляд» Натальи Назаровой
.
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