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Над Москвой воспарил космонавт

12 апреля
2017 год

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12 апреля 2017
Уникальный аэростат в форме космонавта воспарил над Москвой накануне Дня космонавтики. Его запуск приурочен к релизу картины «Время первых», рассказывающей о первом в истории выходе человека в открытый космос.

Над Москвой воспарил космонавт

Дизайн аэростата был разработан на основе чертежей и фотографий подлинного скафандра «Беркут», в котором Алексей Леонов совершал выход в открытый космос. Если сравнивать внешний вид настоящей космической амуниции и аэростата, можно найти только одно серьёзное отличие - для обеспечения большей подъёмной силы «ранец» фигуры космонавта выполнен непропорционально большим по сравнению с оригинальным скафандром.

Высота космонавта - 17 метров (высота 6-этажного дома), что превышает в 2 раза рост олимпийского Мишки - символа Олимпиады-80. Подъёмная сила аэростата - 200 килограмм. Внутренний объём аэростата - 300 кубических метров, в него могут уместиться около 10 слонов. Для того, чтобы отправить этого космонавта в космос, нужно сделать ракету высотой 1 километр.

Монтаж аэростата занял около 6 часов. На площадке рядом с ним постоянно находятся 6 специалистов, которые следят за его состоянием (при необходимости закачивают дополнительный гелий), а также скоростью и направлением ветра. При скорости ветра более 12 м/сек, а также сильных порывах ветра аэростат «швартуется».
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