Над Москвой воспарил космонавт

Уникальный аэростат в форме космонавта воспарил над Москвой накануне Дня космонавтики. Его запуск приурочен к релизу картины «Время первых»
, рассказывающей о первом в истории выходе человека в открытый космос.
Дизайн аэростата был разработан на основе чертежей и фотографий подлинного скафандра «Беркут», в котором Алексей Леонов
совершал выход в открытый космос. Если сравнивать внешний вид настоящей космической амуниции и аэростата, можно найти только одно серьёзное отличие - для обеспечения большей подъёмной силы «ранец» фигуры космонавта выполнен непропорционально большим по сравнению с оригинальным скафандром.
Высота космонавта - 17
метров (высота 6
-этажного дома), что превышает в 2
раза рост олимпийского Мишки - символа Олимпиады-80. Подъёмная сила аэростата - 200
килограмм. Внутренний объём аэростата - 300
кубических метров, в него могут уместиться около 10
слонов. Для того, чтобы отправить этого космонавта в космос, нужно сделать ракету высотой 1
километр.
Монтаж аэростата занял около 6
часов. На площадке рядом с ним постоянно находятся 6
специалистов, которые следят за его состоянием (при необходимости закачивают дополнительный гелий), а также скоростью и направлением ветра. При скорости ветра более 12
м/сек, а также сильных порывах ветра аэростат «швартуется».
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