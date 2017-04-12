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Рон Ховард заинтересовался рабочим классом

12 апреля
2017 год

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12 апреля 2017
Рон Ховард присмотрел для себя новый проект - киноадаптацию романа Джей Ди Ванса «Деревенская элегия» (Hillbilly Elegy).

Рон Ховард заинтересовался рабочим классом

Режиссёр вместе со своим партнёром по Imagine Entertainment Брайаном Грэйзером приобрел права на бестселлер, опубликованный в прошлом году, у издателя «Харпер Коллинз».

«Деревенская элегия» представляет собой очередной рассказ об «американской мечте» и анализ культуры во время кризиса рабочего класса. Демографический упадок страны, которая медленно разрушалась за 40 лет, переплетён с личной историей автора. Семья Ванса, состоявшая из бедняков, живших в любви, отправляется в путь по послевоенной Америке на Север, чтобы выжить.

Продюсерские функции возьмут на себя Ховард, Грэйзер и Эрика Хаггинс. В настоящий момент ведутся поиски сценариста.
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