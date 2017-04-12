Рон Ховард заинтересовался рабочим классом

Рон Ховард
присмотрел для себя новый проект - киноадаптацию романа Джей Ди Ванса «Деревенская элегия»
(Hillbilly Elegy).
Режиссёр вместе со своим партнёром по Imagine Entertainment Брайаном Грэйзером
приобрел права на бестселлер, опубликованный в прошлом году, у издателя «Харпер Коллинз».
«Деревенская элегия»
представляет собой очередной рассказ об «американской мечте» и анализ культуры во время кризиса рабочего класса. Демографический упадок страны, которая медленно разрушалась за 40 лет, переплетён с личной историей автора. Семья Ванса, состоявшая из бедняков, живших в любви, отправляется в путь по послевоенной Америке на Север, чтобы выжить.
Продюсерские функции возьмут на себя Ховард
, Грэйзер
и Эрика Хаггинс
. В настоящий момент ведутся поиски сценариста.
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