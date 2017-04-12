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Открыт приём заявок на «Артдокфест»-2017

12 апреля
2017 год

Новости кино >>
12 апреля 2017
«Артдокфест» приступил к отбору работ в программу 2017 года. Заявки можно отправить до 31 августа включительно в режиме онлайн на сайте фестиваля.

Открыт приём заявок на «Артдокфест»-2017

В конкурсе могут принять участие только фильмы, которые ни разу не были показаны публично на территории России. Это правило не распространяется на внеконкурсные программы.

В конкурс принимаются картины, созданные на языках народов России в любой стране мира. Следует помнить, что языком фильма не может считаться субтитрирование и закадровый голос диктора.

В этом году победители киносмотра помимо бронзовой маски «Киноглаз» получат ценные призы — призовой фонд фестиваля и информационную поддержку в мире обеспечит телеканал «Настоящее Время», являющийся партнёром «Артдокфеста».
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Открыт приём заявок на «Артдокфест»-2017 фотографии
Открыт приём заявок на «Артдокфест»-2017 фотографии
Открыт приём заявок на «Артдокфест»-2017 фотографии
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