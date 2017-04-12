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Фрэнсис Конрой погрузилась во «Мглу»

12 апреля
2017 год

Новости кино >>
12 апреля 2017
Опубликованы первый трейлер и постер телесериала «Мгла» – новой экранизации известного произведения Стивена Кинга.



Нам вновь расскажут про небольшой городок в штате Мэн, погрузившийся после жестокого урагана в густую мглу, в которой обитают чудовища.

В актёрской команде числятся Алисса Сазерленд, Морган Спектор, Фрэнсис Конрой, Исайя Уитлок-младший и другие. Исполнительный продюсер - Кристиан Торп. Автором сценария является Тед Голд, поделивший режиссёрское кресло с Адамом Бернстайном.

Премьера 10-серийной экранизации состоится на кабельном канале Spike TV 22 июня.[b][/b]
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Фрэнсис Конрой погрузилась во «Мглу» фотографии
Фрэнсис Конрой погрузилась во «Мглу» фотографии
Фрэнсис Конрой погрузилась во «Мглу» фотографии
Фрэнсис Конрой погрузилась во «Мглу» фотографии
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