Фрэнсис Конрой погрузилась во «Мглу»

Опубликованы первый трейлер и постер телесериала «Мгла» – новой экранизации известного произведения Стивена Кинга.
Нам вновь расскажут про небольшой городок в штате Мэн, погрузившийся после жестокого урагана в густую мглу, в которой обитают чудовища.
В актёрской команде числятся Алисса Сазерленд, Морган Спектор, Фрэнсис Конрой, Исайя Уитлок-младший и другие. Исполнительный продюсер - Кристиан Торп. Автором сценария является Тед Голд, поделивший режиссёрское кресло с Адамом Бернстайном.
Премьера 10-серийной экранизации состоится на кабельном канале Spike TV 22 июня.[b][/b]
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