Особенности голливудского рёва: Учёным не понравились голоса динозавров

Благодаря биологам и палеонтологам, побеседовавшим с порталом The Verge, мы, наконец-то, теперь знаем, какие на самом деле должны издавать звуки рептилоподобные чудовища наподобие Годзиллы и динозавров из «Парка Юрского периода».
Филип Сентер, биолог: «Когда-нибудь замечали, как в "Парке Юрского периода" и других фильмах динозавры в погоне за людьми обычно ревут на свою добычу? Это просто смешно. Ни один хищник не издаёт звуков, когда охотится. Он делает это настолько тихо, насколько это возможно».
Палеонтолог Томас Уилльямсон подчеркнул, что настоящие динозавры, в отличие от киношных, издавали более утробные и низкочастотные звуки: «Большинство этих динозавров жили на заросших лесом территориях. А низкочастотные звуки лучше всего слышны в такой среде».
Впрочем, киношники всё равно остаются при своём мнении. В частности, доктор Стюарт Сумида, выступавший консультантом на съёмках «Конга: Острова черепа», заявил, что «они не занимаются созданием документальных лент».
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